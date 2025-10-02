BRIDGE se asocia con LinkedIn para conectar talento, ideas y oportunidades en todo el mundo

DUBÁI, 2 de octubre de 2025 (WAM) — En vísperas de la BRIDGE Summit 2025, el mayor encuentro mundial de medios, contenidos y entretenimiento que se celebrará el próximo diciembre en Abu Dabi, BRIDGE, organizador del evento, ha firmado un acuerdo de colaboración con LinkedIn.

El anuncio se produjo durante la visita de Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, presidente de BRIDGE, a las oficinas de LinkedIn en Emiratos, confirmando así a la red profesional como socio oficial de la cumbre.

La primera edición del BRIDGE Summit tendrá lugar en Abu Dabi del 8 al 10 de diciembre de 2025 y reunirá a más de 60.000 participantes, 400 ponentes internacionales y 300 actividades en siete áreas temáticas especializadas, consolidándose como la plataforma más completa a escala global para los sectores de medios, contenidos y entretenimiento.

El encuentro encarna la visión de BRIDGE de construir un ecosistema mundial de conexiones: entre habilidades y profesiones, contenidos y plataformas, talento y mercados.

Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed señaló:

“Esta alianza entre BRIDGE Summit y LinkedIn refleja la visión de Emiratos de invertir en profesionales con talento y dotarlos de las herramientas necesarias para acceder a oportunidades laborales de calidad que abren nuevos horizontes globales. Sabemos que la industria de los medios y el contenido se ha convertido en un motor económico basado en la creatividad y la innovación. Por eso esta colaboración es clave para preparar a las nuevas generaciones con las competencias del futuro, garantizando que Emiratos siga siendo la plataforma que conecta talento global y tiende puentes entre la energía joven y las oportunidades del mañana”.

Añadió:

“En BRIDGE creemos que el verdadero impacto está en construir las conexiones adecuadas. Nuestra asociación con LinkedIn integra a la mayor comunidad profesional del mundo en nuestro ecosistema, abriendo nuevas vías para que creadores, innovadores y responsables de políticas se relacionen directamente con las industrias globales. Este acuerdo multiplica el valor de BRIDGE al combinar nuestro papel como plataforma de diálogo transformador con la capacidad única de LinkedIn para empoderar a los profesionales y acelerar oportunidades en todo el planeta”.

En virtud de este acuerdo, LinkedIn tendrá un papel central en la cumbre, con sesiones de conocimiento y la participación activa de sus principales expertos, reforzando su papel como catalizador del intercambio de ideas y la innovación.

La colaboración responde a desafíos clave que afrontan hoy las industrias de medios y contenidos: falta de acceso a datos precisos para segmentar audiencias, caminos poco claros para el crecimiento profesional sostenible, necesidad creciente de dominar herramientas de transformación digital, débil integración entre creatividad y producción comercial, y escasez de entornos que conecten talento con financiación, distribución y oportunidades de desarrollo a largo plazo.

Por su parte, Ali Matar, responsable de Mercados Emergentes en EMEA y LATAM en LinkedIn, afirmó:

“Nos sentimos orgullosos de participar como socio de conocimiento en la primera edición del BRIDGE Summit. En LinkedIn, los datos son nuestra ventaja competitiva y nuestro objetivo es ponerlos al servicio de innovadores, creadores y responsables de decisiones en Emiratos y más allá, para ayudarles a navegar el cambio radical que vive el mundo tecnológico”.

La alianza refleja la visión central de BRIDGE: construir un entorno global dinámico e interconectado donde responsables políticos, creadores, tecnólogos e inversores converjan en una misma plataforma. Su propósito es estimular la innovación, facilitar el intercambio de conocimiento y generar valor en la intersección entre medios, contenidos y entretenimiento con economía, tecnología y cultura, transformando la creación de contenidos en un ecosistema sostenible de desarrollo global.

El registro para participar en la BRIDGE Summit 2025 ya está abierto en www.worldmediabridge.com.