Emiratos expresa su solidaridad con Etiopía y traslada sus condolencias por las víctimas del derrumbe de una iglesia

ABU DABI, 2 de octubre de 2025 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos expresó su solidaridad con la República Democrática Popular de Etiopía por las víctimas del derrumbe de una iglesia en construcción en la región de Amhara, que dejó decenas de muertos y heridos.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores (MoFA) transmitió las condolencias y muestras de simpatía de Emiratos a las familias de las víctimas, así como al Gobierno y al pueblo etíope por esta tragedia, y expresó sus deseos de pronta recuperación a los heridos.