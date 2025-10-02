Emiratos y la OCDE abordan en París el refuerzo de su cooperación

PARÍS, 2 de octubre de 2025 (WAM) — El ministro de Economía y Turismo, Abdulla bin Touq Al Marri, afirmó que Emiratos Árabes Unidos y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) han construido en casi dos décadas una asociación fructífera, marcada por iniciativas conjuntas en apoyo del crecimiento económico sostenible, la diversificación y las reformas del entorno empresarial.

Bin Touq se reunió en París con el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, al margen de un acto organizado por la Embajada de Emiratos dedicado a la innovación y las tecnologías avanzadas. El encuentro abordó vías para profundizar la cooperación, ampliar la participación emiratí en comités de la organización y la posible apertura de una oficina dedicada de Emiratos en la OCDE.

El ministro destacó las recientes reformas en el panorama empresarial emiratí, que incluyen más de 35 nuevas leyes o enmiendas económicas en los últimos cinco años, en ámbitos como empresas familiares, cooperativas, comercio electrónico, propiedad intelectual y la propiedad extranjera al 100 % de compañías.

Ambas partes repasaron los avances del proyecto conjunto para actualizar las políticas económicas de Emiratos, con logros en materia de emprendimiento, pymes, competitividad y gobernanza corporativa.