Emiratos envía ayuda médica urgente a Botsuana

ABU DABI, 3 de octubre de 2025 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos ha enviado ayuda médica urgente a la República de Botsuana en respuesta a la emergencia sanitaria declarada el pasado agosto por el presidente Duma Boko. La iniciativa, que reafirma el compromiso de Emiratos con la solidaridad internacional, incluye 91 toneladas de medicamentos y suministros esenciales destinados a reforzar un sistema de salud cada vez más tensionado.

Los dos países mantienen relaciones de larga data. Como muestra de apoyo al liderazgo de Botsuana en este momento difícil, la dirección emiratí ordenó el envío de un avión con asistencia médica de urgencia para aumentar la capacidad de hospitales y centros sanitarios y garantizar la atención a ciudadanos y residentes.

La ayuda llega en un momento crítico para el sistema de salud de Botsuana, que afronta un estado de emergencia por la grave escasez de suministros médicos, agravada por la creciente demanda mundial y el aumento de los costes. Los hospitales públicos del país han denunciado carencias agudas de medicamentos, especialmente para pacientes con enfermedades crónicas. La entrega emiratí contribuirá a cubrir esta carencia y garantizar la continuidad de la atención en hospitales y clínicas.

El envío fue recibido por Mahash Saeed Al Hameli, embajador no residente de Emiratos en Botsuana, quien lo entregó al ministro de Sanidad en funciones, Lawrence Ookeditse. Al Hameli subrayó que la iniciativa refleja el compromiso de Emiratos con el fortalecimiento de la capacidad sanitaria de Botsuana y con su habilidad para responder a los desafíos actuales.

Asimismo, destacó que esta acción pone de relieve los estrechos lazos bilaterales y la apuesta emiratí por la solidaridad humanitaria y el apoyo a comunidades en situación de necesidad.

Por su parte, Ookeditse expresó su profunda gratitud a Emiratos, resaltando la importancia de la ayuda para garantizar servicios médicos y reforzar la capacidad de respuesta del país en un contexto de desabastecimiento de medicamentos y tratamientos esenciales. Señaló además que esta cooperación demuestra la importancia de la solidaridad internacional para hacer frente a crisis urgentes en el sector de la salud.

La asistencia forma parte de la política humanitaria emiratí, centrada especialmente en África, y refleja la voluntad de apoyar los sistemas sanitarios del continente en situaciones de crisis. Emiratos reiteró su agradecimiento al Gobierno de Botsuana y al Ministerio de Sanidad por facilitar la entrega y reafirmó que continuará impulsando asociaciones de desarrollo y ayuda humanitaria con Botsuana para mejorar la salud y el bienestar de su población.