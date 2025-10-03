Emiratos logra cuatro medallas en el Campeonato de Atletismo Sub-20 de Asia Occidental

BEIRUT, 3 de octubre de 2025 (WAM) — La selección nacional de atletismo de Emiratos Árabes Unidos conquistó cuatro medallas —dos de oro, una de plata y una de bronce— en la jornada inaugural del 3º Campeonato de Atletismo Sub-20 de Asia Occidental “Beirut 2025”, que se celebra en Líbano hasta el 5 de octubre con la participación de unos 250 atletas de diez países.

Mariam Karim se colgó el oro en los 400 metros vallas femeninos con un tiempo de 1:03.62 minutos, mientras que Al Yaziya Tariq se proclamó campeona en salto con pértiga tras superar los 2,60 metros. En la prueba femenina de 100 metros lisos, Arwa Ali obtuvo la medalla de plata y Laila Ahmed se llevó el bronce.

El presidente de la Federación de Atletismo de Emiratos, Dr. Muhammad Abdullah Al-Mur, destacó que este botín de cuatro medallas refleja el alto nivel de rendimiento de los atletas emiratíes y el éxito de la estrategia de la federación para formar a futuros campeones en todas las categorías.