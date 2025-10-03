Las economías del Golfo resisten los choques globales, afirma el secretario general del CCG

KUWAIT, 2 de octubre de 2025 (WAM) — El secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), Jasem Mohammed Al-Budaiwi, afirmó que las economías de los Estados miembros han demostrado una fuerte resiliencia frente a los choques económicos globales, pese a los retos internacionales. Subrayó que la sólida actividad no petrolera, respaldada por reformas en curso y la demanda interna, ha impulsado el crecimiento en la región.

Al-Budaiwi hizo estas declaraciones durante la reunión conjunta de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del CCG con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, celebrada este jueves en Kuwait.

El responsable del CCG recalcó que las perspectivas económicas siguen siendo positivas, apoyadas en la continuidad de las reformas, la expansión de la producción de gas natural, la reducción de la dependencia del petróleo y unas tasas de inflación estables.