Emiratos Árabes Unidos se erige en modelo mundial de liderazgo en inteligencia artificial: Omar Sultan Al Olama

ASTANA, 3 de octubre de 2025 (WAM) — Bajo el patrocinio y en presencia de Kassym-Jomart Tokáyev, presidente de la República de Kazajistán, Omar Sultan Al Olama, ministro de Estado de Inteligencia Artificial, Economía Digital y Aplicaciones de Trabajo a Distancia, participó en el foro Digital Bridge 2025, celebrado en la capital kazaja, Astaná.

El ministro emiratí también intervino en las sesiones del Consejo Asesor de Inteligencia Artificial, organizado en el marco del foro con la participación de altos responsables gubernamentales y expertos internacionales en inteligencia artificial y transformación digital.

En su discurso, Al Olama subrayó que la inteligencia artificial constituye un pilar esencial para impulsar transformaciones en los modelos de gobernanza y aumentar la eficiencia tanto en el sector público como en el privado, con efectos positivos sobre el bienestar social.

Señaló que, bajo las directrices de su liderazgo, los Emiratos han adoptado una visión de futuro mediante la implementación de una estrategia nacional integral de IA, que ha convertido a la inteligencia artificial en motor clave del desarrollo y ha posicionado al país como un centro mundial de tecnologías del futuro.

Al Olama destacó la solidez de la colaboración y la asociación estratégica entre Emiratos y Kazajistán, que refuerza las oportunidades de aprovechar la tecnología para construir un futuro más sostenible. Asimismo, elogió el papel pionero de Kazajistán en el panorama global de la IA, lo que respalda la cooperación en investigación científica, gobernanza, movilidad y aceleración de la adopción digital.

El ministro remarcó que ambas naciones comparten una visión común centrada en la inversión en el desarrollo del talento y en la promoción de asociaciones estratégicas en iniciativas de inteligencia artificial.

El Digital Bridge 2025, principal foro internacional de tecnología de Kazajistán, se celebra del 2 al 4 de octubre en Astaná. Reúne a más de 67.000 participantes, más de 1.000 ponentes de más de 100 países, 500 startups y 500 inversores y emprendedores. Sus sesiones abarcan inteligencia artificial, blockchain, salud digital, edutech, internet de las cosas, realidad aumentada y virtual, agritech, ciberseguridad, comercio electrónico y tecnología espacial, entre otros ámbitos.

Los Emiratos Árabes Unidos y Kazajistán mantienen asociaciones estratégicas. En el último año firmaron 22 acuerdos bilaterales por un valor superior a 5.000 millones de dólares, con Emiratos como principal socio árabe de Kazajistán en comercio, energía y transporte.

Ambos países comparten la aspiración de avanzar y expandir las aplicaciones de la inteligencia artificial. La reciente creación en Kazajistán de un Ministerio específico de IA subraya su compromiso con la innovación y la transformación digital, mientras que Emiratos lidera en la región tras lanzar la primera Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial.

Las dos naciones apuestan por consolidar asociaciones avanzadas en tecnologías de vanguardia, incluidas la inteligencia artificial generativa, la capacitación de recursos humanos y el desarrollo de marcos regulatorios y éticos, con el objetivo de fomentar el desarrollo sostenible y contribuir a un futuro digital compartido que beneficie a ambos países, a la región y a la comunidad internacional.