Los líderes de Emiratos felicitan al presidente de Alemania en el Día de la Unidad

ABU DABI, 3 de octubre de 2025 (WAM) — El presidente Mohamed bin Zayed Al Nahyan ha enviado un mensaje de felicitación a Frank-Walter Steinmeier, presidente de Alemania, con motivo del Día de la Unidad del país.
Asimismo, Mohamed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y emir de Dubái, y Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, viceprimer ministro y presidente de la Corte Presidencial, remitieron mensajes similares tanto al presidente Steinmeier como al canciller alemán, Friedrich Merz.