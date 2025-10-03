La Cámara de Abu Dabi amplía su presencia internacional con dos acuerdos en Estados Unidos

NUEVA YORK, 3 de octubre de 2025 (WAM) — La Cámara de Comercio e Industria de Abu Dabi ha firmado dos acuerdos de cooperación con la Cámara de Comercio de Carolina del Norte y con la Asociación Empresarial de Texas, en el marco de la visita de la delegación económica del emirato a Estados Unidos.

Los acuerdos buscan abrir nuevas oportunidades para la comunidad empresarial de Abu Dabi, reforzar la presencia del sector privado emiratí en el mercado estadounidense y respaldar asociaciones económicas y de inversión en línea con los objetivos de la hoja de ruta 2025-2028 de la Cámara.

El primer acuerdo, rubricado con la Cámara de Comercio de Carolina del Norte, tiene como propósito promover inversiones conjuntas, facilitar la participación de empresas emiratíes y estadounidenses en ferias y foros económicos, y apoyar el intercambio de información sobre los climas de inversión y las normativas comerciales de ambos países. También contempla la cooperación en la organización de actos virtuales y visitas recíprocas, así como la creación de un registro de compañías emiratíes que invierten en Carolina del Norte, a modo de base de datos práctica para identificar oportunidades conjuntas. Otras áreas incluyen el intercambio de conocimientos técnicos y de formación, además de apoyo integral a delegaciones comerciales y económicas.

El segundo acuerdo, firmado con la Asociación Empresarial de Texas, se centra en ampliar la cooperación comercial e industrial entre los sectores empresariales de Abu Dabi y Texas mediante el intercambio de información económica, la facilitación de contactos corporativos y la organización de actos conjuntos y visitas recíprocas. También promueve la participación en ferias especializadas y fomenta la innovación y el emprendimiento a través del intercambio de conocimientos y la adopción de tecnologías avanzadas.

Ambas partes reafirmaron su compromiso de proteger los derechos de propiedad intelectual y garantizar la confidencialidad de la información compartida.

Shames Al Dhaheri, segundo vicepresidente y director general de la Cámara de Abu Dabi, subrayó: “Estas asociaciones reflejan el compromiso de la Cámara con la aplicación de su hoja de ruta 2025-2028, que da prioridad al empoderamiento del sector privado, al fomento de la innovación y al apoyo a las empresas nacionales en su expansión global. Asimismo, encarnan la visión de la sabia dirección del país de construir una economía competitiva y sostenible como objetivo estratégico”.

Y añadió: “Nuestra cooperación con la Cámara de Carolina del Norte y la Asociación Empresarial de Texas reforzará la posición de Abu Dabi como centro económico global, al tiempo que permitirá a nuestras empresas nacionales acceder a nuevos mercados y contribuir a la creación de un ecosistema empresarial innovador capaz de responder a las demandas del futuro”.