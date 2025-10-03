El ADNEC Centre Abu Dabi mostrará su oferta de primer nivel en IMEX América

ABU DABI, 3 de octubre de 2025 (WAM) — El ADNEC Centre Abu Dabi, sede insignia del grupo ADNEC, filial de Modon Holding, participará en IMEX América del 7 al 9 de octubre para presentar su oferta de primer nivel a asociaciones internacionales en una de las mayores ferias del sector a escala mundial.

IMEX América es la feria más importante de Norteamérica para la industria global de reuniones, eventos e incentivos. Reúne a organizadores, planificadores y compradores de todo el mundo para establecer contactos y cerrar acuerdos, con la presencia de grandes cadenas hoteleras, recintos y especialistas en eventos, y atrae cada año a más de 5.000 responsables de alto nivel.

El ADNEC Centre Abu Dabi estará presente dentro del estand de la Oficina de Convenciones y Exposiciones de Abu Dabi. Su departamento de Conferencias busca ampliar la proyección internacional del recinto mostrando sus instalaciones avanzadas, su infraestructura y su capacidad para acoger grandes citas internacionales.

Khalifa Al Quabaisi, director comercial del ADNEC Centre Abu Dabi, destacó: “IMEX América es una plataforma estratégica para dar a conocer el ADNEC Centre Abu Dabi, uno de los espacios más destacados e importantes de la región. Estamos viendo un aumento de la demanda por parte de organizaciones internacionales y grandes compañías de gestión de eventos. El creciente interés en celebrar congresos y conferencias en Abu Dabi, junto con nuestras instalaciones de categoría mundial y servicios integrados para organizadores, convierte al centro en la opción ideal para participantes de Norteamérica y de todo el mundo que deseen expandirse en Oriente Próximo y el norte de África”.

Con 153.678 metros cuadrados de superficie, el ADNEC Centre Abu Dabi es el mayor recinto de eventos de la región de Oriente Próximo y norte de África (MENA) y funciona íntegramente con energía limpia, lo que lo convierte en la elección idónea para las asociaciones internacionales que priorizan la sostenibilidad en sus procesos de selección.