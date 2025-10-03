Hamdan bin Mohammed visita el cuartel general de la Guardia Nacional en Abu Dabi

ABU DABI, 3 de octubre de 2025 (WAM) — El jeque Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, príncipe heredero de Dubái, viceprimer ministro y ministro de Defensa, visitó este viernes el cuartel general de la Guardia Nacional en Abu Dabi.

A su llegada, el jeque Hamdan fue recibido por Mohamed bin Mubarak bin Fadhel Al Mazrouei, ministro de Estado para Asuntos de Defensa; el teniente general Issa Saif bin Ablan Al Mazrouei, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas; el general de división Saleh Mohammed bin Mejren Al Ameri, comandante de la Guardia Nacional, junto con varios altos oficiales.

Durante la visita, el jeque Hamdan afirmó que proteger a la nación y preservar sus logros es un deber que las fuerzas armadas cumplen con honor y entrega. Elogió su lealtad y capacidad militar, que garantizan la seguridad de los Emiratos Árabes Unidos.

Subrayó además la necesidad de reforzar las capacidades humanas y tecnológicas de las fuerzas armadas conforme a las mejores prácticas internacionales.

El jeque Hamdan fue informado sobre los esfuerzos de la Guardia Nacional para mejorar la coordinación con otras instituciones de seguridad y defensa. También asistió a una demostración de campo que puso de relieve las capacidades avanzadas de la Guardia y el profesionalismo de su personal.

Al término de la visita, el jeque Hamdan destacó el alto nivel de preparación de la Guardia Nacional y su papel esencial en la protección y la seguridad de la sociedad. Señaló que sus capacidades operativas avanzadas y su desempeño profesional reflejan las directrices y el respaldo de la dirigencia, la inversión continua en el sistema de defensa, la formación constante y el compromiso con los más altos estándares de eficacia.