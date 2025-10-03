Los líderes de Emiratos Árabes Unidos felicitan a Arthur Peter Mutharika por su victoria en las elecciones presidenciales de Malaui

ABU DABI, 3 de octubre de 2025 (WAM) — El presidente el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan envió un mensaje de felicitación al profesor Arthur Peter Mutharika por su victoria en las elecciones presidenciales de la República de Malaui.

Asimismo, el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, viceprimer ministro y presidente del Tribunal Presidencial, remitieron mensajes similares al profesor Mutharika con motivo de su elección.