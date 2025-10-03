Emiratos Árabes Unidos y Nueva Zelanda analizan cómo impulsar la cooperación parlamentaria

ABU DABI, 3 de octubre de 2025 (WAM) — El doctor Ali Rashid Al Nuaimi, presidente del Comité de Asuntos de Defensa, Interior y Exteriores del Consejo Nacional Federal (CNF), se reunió en Abu Dabi con Tim van de Molen, presidente del Comité de Asuntos Exteriores, Defensa y Comercio del Parlamento de Nueva Zelanda, para explorar formas de fortalecer la cooperación parlamentaria en consonancia con la asociación que mantienen ambos países.

A la reunión asistió también el embajador de Nueva Zelanda en los EAU, el doctor Richard Kay.

Al Nuaimi señaló que esta visita contribuirá a reforzar los vínculos parlamentarios, reflejo del constante crecimiento de las relaciones diplomáticas entre Emiratos Árabes Unidos y Nueva Zelanda, basadas en la confianza mutua y la cooperación en distintos ámbitos.

Subrayó además la importancia de la coordinación y la consulta en los asuntos de interés común, así como del intercambio de experiencias y conocimientos parlamentarios para respaldar los objetivos compartidos.

El dirigente emiratí añadió que las políticas de los EAU se sustentan en los valores de tolerancia y convivencia, principios que orientan sus relaciones diplomáticas y parlamentarias y promueven el diálogo, la paz y el desarrollo sostenible a escala mundial.

Por su parte, Tim van de Molen expresó el interés de Nueva Zelanda en ampliar la cooperación con los Emiratos Árabes Unidos en diversos sectores, con el fin de impulsar los intereses comunes y favorecer la prosperidad de ambas naciones.