El presidente de Emiratos Árabes Unidos y el primer ministro de Yemen abordan el fortalecimiento de sus relaciones bilaterales

ABU DABI, 3 de octubre de 2025 (WAM) — El presidente el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan mantuvo este viernes un encuentro con Salem Saleh bin Braik, primer ministro de la República de Yemen, para repasar los estrechos lazos entre ambos países y analizar vías para reforzar la cooperación en beneficio de sus intereses comunes. Durante la reunión también se trataron diversos asuntos de interés mutuo.

El encuentro tuvo lugar en el palacio Qasr Al Shati, en Abu Dabi, donde el primer ministro yemení transmitió los saludos del doctor Rashad Mohammed Al-Alimi, presidente del Consejo de Liderazgo Presidencial de Yemen, junto con sus mejores deseos de progreso y prosperidad continuos para los Emiratos Árabes Unidos. A su vez, el jeque Mohamed bin Zayed envió sus saludos al presidente del Consejo de Liderazgo Presidencial y le expresó sus deseos sinceros de estabilidad y prosperidad para Yemen.

El presidente emiratí deseó al primer ministro éxito en el desempeño de sus responsabilidades nacionales hacia Yemen y su pueblo, y reafirmó el compromiso firme de los EAU de apoyar todos los esfuerzos encaminados a cumplir las aspiraciones del pueblo yemení en materia de desarrollo, seguridad y estabilidad.

Por su parte, Salem Saleh bin Braik agradeció al jeque Mohamed bin Zayed el apoyo constante de los Emiratos a Yemen y a su población, y deseó a los EAU prosperidad y progreso continuos.

A la reunión asistieron el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, viceprimer ministro y presidente del Tribunal Presidencial; el jeque Hamdan bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente del Tribunal Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Mohamed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, asesor del presidente de los EAU; Ali bin Hammad Al Shamsi, secretario general del Consejo Supremo de Seguridad Nacional; y el doctor Ahmed Mubarak Al Mazrouei, presidente de la Oficina de Asuntos Estratégicos del Presidente y del Consejo Ejecutivo de Abu Dabi, junto con varios altos funcionarios.