Emiratos Árabes Unidos y Chipre refuerzan sus lazos de cooperación parlamentaria

ABU DABI, 4 de octubre de 2025 (WAM) — El doctor Ali Rashid Al Nuaimi, presidente del Comité de Asuntos de Defensa, Interior y Exteriores del Consejo Nacional Federal (CNF), recibió al ministro de Asuntos Exteriores de la República de Chipre, Constantinos Kombos, en presencia del miembro del CNF Sultan Salem Al Zaabi y de la embajadora de Chipre en los EAU, Meropi Christofi.

Durante el encuentro, ambas partes repasaron los lazos de amistad y cooperación entre los Emiratos Árabes Unidos y Chipre y abordaron formas de fortalecerlos en diversos ámbitos, especialmente en el de la diplomacia parlamentaria, considerada una extensión esencial de la diplomacia política.

Las dos delegaciones subrayaron la importancia de impulsar las relaciones parlamentarias bilaterales para servir a los intereses comunes de ambos países y de sus pueblos amigos.

Al Nuaimi destacó que los EAU constituyen un modelo de referencia en los valores de tolerancia, convivencia y aceptación del otro, así como en el rechazo del discurso del odio. Afirmó que estos principios son un pilar fundamental de las políticas interior y exterior del país, y se reflejan en su papel positivo tanto regional como internacional, mediante la construcción de puentes de cooperación y entendimiento entre los pueblos y el fomento de la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Chipre expresó su agradecimiento a los Emiratos Árabes Unidos y elogió el compromiso de los líderes de ambos países con el fortalecimiento de la cooperación en distintos sectores, especialmente en economía, energía, energías renovables e industria, así como en el ámbito parlamentario. Subrayó que estos esfuerzos abren nuevos horizontes para la asociación bilateral y respaldan los proyectos conjuntos orientados al desarrollo y la prosperidad compartida.