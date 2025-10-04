Los líderes de Emiratos Árabes Unidos felicitan al rey de Lesoto por el Día Nacional del país

ABU DABI, 4 de octubre de 2025 (WAM) — El presidente el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan envió un mensaje de felicitación al rey Letsie III del Reino de Lesoto con motivo del Día Nacional del país.
Asimismo, el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, viceprimer ministro y presidente del Tribunal Presidencial, remitieron mensajes similares al rey Letsie III y al primer ministro de Lesoto, Samuel Matekane.