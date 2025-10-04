Abu Dabi acogerá el Gran Premio de Patinaje Artístico el 8 de octubre

ABU DABI, 4 de octubre de 2025 (WAM) — Abu Dabi será sede del Campeonato Junior del Gran Premio de Patinaje Artístico 2025, que se celebrará por primera vez en Oriente Próximo y África, con la participación de 90 patinadores de 35 países.

El campeonato se organiza bajo el auspicio de la Unión Internacional de Patinaje (ISU) y cuenta con el patrocinio del Consejo de Deportes de Abu Dabi.

La competición se desarrollará del 8 al 11 de octubre en la pista de hielo de Abu Dabi, como parte de las cinco rondas mundiales de la serie, siendo los Emiratos Árabes Unidos anfitriones de la penúltima etapa.

El evento incluirá tres categorías principales: individual masculino, individual femenino y parejas, con la participación de algunas de las jóvenes promesas más destacadas del patinaje artístico internacional.

Hamel Ahmed Al Qubaisi, vicepresidente de la Federación de Deportes de Invierno de los EAU, afirmó que la organización de este campeonato refleja la confianza de la Unión Internacional de Patinaje en la posición destacada de los Emiratos en el panorama deportivo mundial. Añadió que supone una oportunidad clave para desarrollar el talento emiratí y mejorar sus habilidades mediante el contacto con los mejores patinadores junior del mundo.

Al Qubaisi subrayó que el evento reafirma el estatus de los EAU como destino global para los deportes de invierno y se enmarca en la estrategia nacional de diversificación deportiva, que busca impulsar disciplinas no tradicionales como el patinaje artístico, promover el turismo deportivo y fomentar el intercambio cultural a través del deporte.