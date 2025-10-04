Brandon McNulty gana la cuarta etapa de la CRO Race y se enfunda el maillot de líder

DUBROVNIK, 4 de octubre de 2025 (WAM) — El estadounidense Brandon McNulty protagonizó una exhibición en solitario en la costa oriental de Croacia para imponerse en la cuarta etapa de la CRO Race y hacerse con el maillot de líder de la clasificación general.

El ciclista del UAE Team Emirates-XRG atacó en la penúltima subida y mantuvo su ventaja hasta meta, en la localidad de Labin, asegurando así la victoria número 87 de la temporada para el equipo.

McNulty, de 27 años, que recientemente se había coronado en el Gran Premio Ciclista de Montreal y en el Sköda Tour de Luxemburgo, sumó un nuevo triunfo de prestigio al cruzar la meta con más de un minuto de ventaja sobre sus rivales.

Con dos etapas por disputarse, el estadounidense lidera la clasificación general con 1 minuto y 39 segundos de ventaja sobre Edoardo Zambanini, además de situarse también al frente de la clasificación de la montaña.

La etapa comenzó con una fuga de cuatro corredores, pero el UAE Team Emirates-XRG mantuvo el control del pelotón. En la subida al puerto de Poklon (11,3 km), Rune Herregodts impuso un fuerte ritmo antes de que Julius Johansen y Tim Wellens colocaran a McNulty en buena posición para sumar segundos de bonificación en el sprint intermedio de Kršan.

En la penúltima ascensión (3,4 km al 11,1 % de pendiente), Wellens aumentó el ritmo y estiró el grupo, lo que permitió a McNulty lanzar su ataque decisivo a falta de 23,9 kilómetros. El estadounidense abrió rápidamente un hueco que amplió hasta 1 minuto y 40 segundos en la línea de meta.

Tras la victoria, McNulty explicó que el plan estaba claro desde el inicio:

“Sabíamos que esta subida era muy empinada y decisiva, así que el equipo mantuvo todo bajo control y yo lo di todo allí. Sufrí un poco hasta el final, pero era parte de la estrategia. Es más fácil que el año pasado, cuando la diferencia era menor y había más segundos de bonificación. Con más de un minuto de ventaja, la situación es más cómoda; esperamos que todo siga bien hasta el final.”