Hamdan bin Mohammed ordena conceder Visas Doradas a más de 200 docentes

DUBÁI, 4 de octubre de 2025 (WAM) — Por orden del jeque Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, príncipe heredero de Dubái, viceprimer ministro, ministro de Defensa y presidente del Consejo Ejecutivo del emirato, más de 200 educadores destacados de centros de educación infantil, escuelas y universidades de Dubái han recibido la Visa Dorada.

La iniciativa fue anunciada por el jeque Hamdan el año pasado con motivo del Día Mundial de los Docentes, que se celebra cada 5 de octubre.

“El profesorado es quien ilumina el camino hacia adelante. Inspiran, orientan y dotan a nuestros hijos de las habilidades y la confianza necesarias para triunfar”, afirmó el jeque Hamdan. “En el Día Mundial de los Docentes, reconocemos su dedicación y reafirmamos que apoyarlos es la mejor inversión que podemos hacer en el futuro de Dubái. Su influencia va más allá de las aulas: construyen el carácter de nuestra sociedad y fortalecen el prestigio global de Dubái”.

“Con la concesión de la Visa Dorada a docentes excepcionales, demostramos cuánto valora Dubái el conocimiento, la integridad y el servicio. Nuestras escuelas seguirán siendo lugares donde se cultiva el futuro y donde la próxima generación puede prosperar”, añadió.

La iniciativa reconoce el papel esencial de los educadores en la construcción del futuro de Dubái y respalda los objetivos de la Estrategia Education 33 (E33), orientada a empoderar a los mejores docentes, atraer talento educativo internacional y consolidar a Dubái como uno de los destinos más atractivos del mundo para la enseñanza.

De las 435 solicitudes recibidas en la primera fase, 223 educadores fueron seleccionados para recibir la Visa Dorada, lo que representa el 51 % del total. La selección se basó en las cualificaciones profesionales, los logros, las contribuciones a la educación y a la sociedad, y las valoraciones positivas de alumnos, familias y comunidades educativas.

Aisha Miran, directora general de la Autoridad de Conocimiento y Desarrollo Humano (KHDA), destacó:

“Los docentes son el corazón de todo sistema educativo exitoso. La iniciativa de la Visa Dorada forma parte de nuestros esfuerzos continuos por reconocer y elevar la profesión docente. Estos resultados reflejan el enorme talento, la pasión y el compromiso de los educadores de Dubái: personas que marcan una verdadera diferencia en la vida de los estudiantes y en el futuro de nuestra ciudad.”

Añadió que, en el marco de la estrategia E33, Dubái se compromete a empoderar a los docentes y posicionarse como centro global de excelencia educativa, además de hacer de la enseñanza una carrera más atractiva y gratificante para las nuevas generaciones.

De las 223 Visas Doradas concedidas, 157 fueron para docentes y personal escolar, 60 para personal universitario y seis para educadores de centros de educación infantil.

Los solicitantes procedían de una amplia variedad de disciplinas y funciones, desde cargos directivos hasta trabajadores sociales y bibliotecarios. El proceso de evaluación excluyó deliberadamente factores demográficos como nacionalidad, género o años de experiencia, garantizando una selección justa e imparcial. Se otorgó reconocimiento especial a quienes habían recibido premios nacionales o internacionales, publicado investigaciones en revistas reconocidas o tenido un impacto sobresaliente en sus instituciones y comunidades.

Las solicitudes para la segunda fase de la Visa Dorada ya están abiertas. Los docentes que trabajen en centros privados de educación infantil, escuelas o instituciones internacionales de educación superior en Dubái podrán postularse entre el 15 de octubre y el 15 de diciembre de 2025.