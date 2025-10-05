Comunicado conjunto de los ministros de Exteriores de EAU, Jordania, Indonesia, Pakistán, Turquía, Arabia Saudí, Qatar y Egipto celebra los pasos de Hamás ante la propuesta de Trump para poner fin a la guerra en Gaza

ABU DABI, 5 de octubre de 2025 (WAM) — Los ministros de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, el Reino Hachemí de Jordania, la República de Indonesia, la República Islámica de Pakistán, la República de Turquía, el Reino de Arabia Saudí, el Estado de Qatar y la República Árabe de Egipto acogieron con satisfacción los pasos dados por Hamás en relación con la propuesta del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a la guerra en Gaza, liberar a todos los rehenes —vivos o fallecidos— e iniciar de forma inmediata negociaciones sobre los mecanismos de aplicación.

Los ministros también celebraron el llamamiento del presidente Trump a Israel para que cese de inmediato los bombardeos y comience a aplicar el acuerdo de intercambio, y expresaron su reconocimiento a su compromiso con el establecimiento de la paz en la región. Afirmaron que estos avances representan una oportunidad real para lograr un alto el fuego integral y sostenible, y para abordar las graves condiciones humanitarias que enfrenta la población de la Franja de Gaza.

Asimismo, los ministros de Exteriores dieron la bienvenida al anuncio de Hamás de su disposición a transferir la administración de Gaza a un Comité Administrativo Palestino transitorio compuesto por tecnócratas independientes, y subrayaron la necesidad de iniciar de inmediato negociaciones que permitan acordar los mecanismos de aplicación de la propuesta y tratar todos sus aspectos.

Los ministros reiteraron su compromiso conjunto de apoyar los esfuerzos encaminados a aplicar la propuesta, trabajar para la finalización inmediata de la guerra en Gaza y alcanzar un acuerdo global que garantice:

la entrega sin restricciones de ayuda humanitaria a Gaza,

la no expulsión del pueblo palestino,

que no se adopten medidas que pongan en riesgo la seguridad y la vida de los civiles,

la liberación de los rehenes,

el retorno de la Autoridad Palestina a Gaza y la reunificación de Gaza y Cisjordania,

y el establecimiento de un mecanismo de seguridad que garantice la protección de todas las partes.

Todo ello, señalaron, debe conducir a la retirada total israelí, a la reconstrucción de Gaza y a la creación de un camino hacia una paz justa basada en la solución de los dos Estados.