Emiratos Árabes Unidos y Francia abordan el desarrollo de su asociación económica y la cooperación turística

PARÍS, 5 de octubre de 2025 (WAM) — Abdulla bin Touq Al Marri, ministro de Economía y Turismo de Emiratos Árabes Unidos (EAU), mantuvo en París sendas reuniones con Éric Lombard, ministro francés de Economía, Finanzas y Soberanía Industrial y Digital, y con Nathalie Delattre, ministra delegada de Turismo, para analizar vías de reforzar la asociación económica entre ambos países.

Las conversaciones se centraron en ampliar las áreas de cooperación económica y de inversión, abrir nuevos canales para las comunidades empresariales, fomentar la colaboración en los sectores del turismo y los viajes e incrementar las oportunidades de inversión turística, con el fin de impulsar el papel del sector en el desarrollo económico sostenible de los dos países.

Abdulla Al Marri señaló que el encuentro representa una importante oportunidad para ampliar los horizontes de la asociación bilateral y elevarla a un nivel superior de coordinación, permitiendo a las comunidades empresariales acceder a nuevas oportunidades y fortalecer los canales de intercambio de experiencias y conocimientos.

El ministro destacó que ambos países comparten una visión de desarrollo común y disponen de activos económicos y turísticos complementarios que favorecen la cooperación tanto a nivel gubernamental como en el sector privado, estimulando el crecimiento empresarial y el flujo de inversiones mutuas.

Subrayó que los EAU continúan desarrollando su marco legislativo y económico para reforzar la flexibilidad y el atractivo de su entorno empresarial, mediante la actualización de leyes y procedimientos, y la creación de incentivos para emprendedores y pymes, lo que permite a las empresas francesas aprovechar las oportunidades prometedoras del mercado emiratí.

Durante la reunión, las dos partes abordaron mecanismos para facilitar el acceso de empresas emiratíes y francesas a oportunidades en sectores prioritarios, así como la aplicación de tecnologías avanzadas, digitales e inteligencia artificial al crecimiento económico. También estudiaron la cooperación en economía circular, incluida la infraestructura inteligente y el transporte sostenible, junto con el apoyo a startups y proyectos de emprendimiento.

El ministro emiratí afirmó que la cooperación turística entre ambos países refleja la solidez de su relación estratégica. Explicó que los EAU siguen lanzando iniciativas orientadas al turismo sostenible y creando productos y servicios innovadores de alta calidad que respondan a la creciente demanda global, al tiempo que fortalecen el intercambio cultural y económico con Francia.

Añadió que los EAU aplican un enfoque proactivo en el desarrollo de su infraestructura turística y de sus regulaciones económicas para aumentar la competitividad y atractivo del mercado local, lo que ofrece oportunidades de asociación fructífera con los sectores turístico y de viajes franceses, tanto públicos como privados.

Ambas delegaciones coincidieron en destacar la importancia del turismo como eje de cooperación en la próxima etapa, y exploraron formas de aumentar el flujo de viajeros, ampliar los programas turísticos conjuntos, coordinar la participación en eventos internacionales e intercambiar experiencias en turismo verde y sostenible, con el objetivo de fortalecer el crecimiento a largo plazo del sector.

Las relaciones franco-emiratíes han experimentado un notable crecimiento en los últimos años en múltiples sectores económicos. Actualmente, el mercado emiratí acoge más de 15.000 licencias comerciales de empresas francesas activas en diversas áreas.

A finales de mayo de 2025, el número de marcas francesas registradas en los EAU alcanzó las 18.500, reflejo de la solidez de la asociación económica avanzada entre ambos países y confirmación del creciente estatus de los Emiratos como destino preferente para las empresas francesas en la región.

En materia turística, los turistas franceses que visitaron los EAU ascendieron a 648.704 en 2024, un aumento del 15 % respecto a 2023. Durante el primer trimestre de 2025, el país recibió 245.269 visitantes franceses. Actualmente existen 58 vuelos directos semanales entre ciudades de ambos países, lo que contribuye a potenciar los intercambios turísticos bilaterales.