El BRIDGE Summit y Meta se alían para generar nuevas oportunidades para creadores e innovadores de todo el mundo

ABU DABI, 5 de octubre de 2025 (WAM) — En el marco de los preparativos del BRIDGE Summit 2025, que se celebrará el próximo diciembre en Abu Dabi y será el mayor encuentro mundial dedicado a los medios, el contenido y el entretenimiento, los organizadores del evento han firmado un acuerdo de colaboración estratégica con Meta.

El anuncio se realizó durante la visita de Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, presidente de BRIDGE, y el doctor Jamal Al Kaabi, vicepresidente de la organización, a la sede regional de Meta en Dubái.

El BRIDGE Summit 2025 tendrá lugar del 8 al 10 de diciembre en Abu Dabi y reunirá a más de 60.000 participantes, 400 ponentes internacionales y 300 actividades distribuidas en siete áreas temáticas, consolidándose como la plataforma global más completa para los sectores de los medios, el contenido y el entretenimiento.

El encuentro encarna la visión de BRIDGE de construir conexiones duraderas entre talento y mercado, habilidades y profesiones, contenido y plataformas.

En virtud de esta asociación, Meta desempeñará un papel central en el Summit a través de sesiones de liderazgo de pensamiento, talleres interactivos y múltiples actividades multiplataforma. Gracias a sus tecnologías avanzadas de realidad aumentada y virtual, análisis de datos conductuales e interacción digital, Meta ofrecerá experiencias inmersivas de aprendizaje y contenidos interactivos destinados a ampliar el conocimiento de los participantes sobre las herramientas de los nuevos medios y las posibilidades de innovación en el entorno digital.

Esta alianza representa una dimensión clave de la estrategia de BRIDGE, centrada en atraer a los principales actores de la industria mediática, tecnológica y creativa para establecer un centro global que redefina el futuro de la comunicación humana. Asimismo, refuerza los cimientos de la “economía del contenido”, fomentando ecosistemas más diversos e influyentes que promuevan una comunicación significativa y conecten comunidades mediante canales innovadores y transfronterizos.

La colaboración pone también de relieve la importancia de fortalecer vínculos y alianzas que modelen el futuro de los medios, el contenido y el entretenimiento. Al combinar las plataformas globales de Meta con la capacidad de BRIDGE para reunir expertos y alinear esfuerzos, la asociación abrirá nuevas oportunidades para que creadores e innovadores colaboren, compartan conocimiento y amplíen su influencia a escala internacional.

Abdulla Al Hamed afirmó que la economía creativa constituye un pilar esencial del sistema económico nacional, un motor clave para mejorar la calidad de vida y un factor determinante en el futuro de Emiratos Árabes Unidos. Destacó que el liderazgo del país concede una gran importancia al poder de la creatividad como herramienta para construir una sociedad progresista y una economía sostenible basada en el conocimiento y la innovación.

El presidente de BRIDGE subrayó el compromiso de los EAU de apoyar a la comunidad creativa mediante un entorno legislativo e inversor favorable, impulsado por incentivos avanzados e incubadoras creativas que permiten transformar las ideas innovadoras en proyectos pioneros, contribuyendo a modelar el futuro y fortalecer la posición global del país en este ámbito.

Al Hamed destacó que la colaboración con Meta refleja la esencia de la visión de BRIDGE, que busca construir un ecosistema global e integrado para empoderar a los profesionales de los medios, el contenido y el entretenimiento con herramientas innovadoras y vías internacionales de cooperación que refuercen su capacidad de influencia y competitividad. Aseguró que este sector representa una infraestructura estratégica para el crecimiento económico y cultural, y consolida el papel de los EAU como centro mundial de creatividad y generación de futuro.

Concluyó señalando que la participación de Meta en el BRIDGE Summit 2025 refleja la magnitud de las ambiciones y objetivos del encuentro, reafirmando su misión de unir a todos los actores de la economía del contenido en una única plataforma interactiva, convirtiendo esta economía en un motor para la juventud y un entorno atractivo para inversores, emprendedores y pensadores creativos.

Por su parte, Moon Baz, directora de Asociaciones Globales para África, Oriente Medio y Turquía, declaró:

“Nos entusiasma colaborar con BRIDGE para crear oportunidades significativas que permitan a creadores e innovadores conectar y crecer juntos. La misión de Meta es construir el futuro de la conexión humana, y este encuentro encarna precisamente eso: empoderar a la próxima generación de creadores para alcanzar nuevas audiencias y formar comunidades prósperas en nuestras plataformas. Esta colaboración refuerza nuestro compromiso con la innovación en la economía digital del contenido.”

En la reunión participaron, por parte de BRIDGE, Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, presidente; el doctor Jamal Mohamed Al Kaabi, vicepresidente, y Maryam bin Fahad, directora general. Por parte de Meta asistieron Moon Baz, directora de Asociaciones Globales; Basma Ammari, directora de Políticas Públicas para Oriente Medio y Norte de África; Anas Metwaly, responsable de Políticas Públicas para el Consejo de Cooperación del Golfo; Mariam bin Butti Almheiri, responsable de Políticas Públicas para el CCG; y Mohamed Omar, responsable de Alianzas Estratégicas para Talentos, Medios y Deportes en Oriente Medio y Norte de África.

La asociación con Meta refuerza la ambición del BRIDGE Summit de trascender los tres días del encuentro. Al integrar las plataformas y el conocimiento de Meta, la colaboración garantizará que las conversaciones y alianzas generadas durante el evento se amplifiquen en las redes globales mucho después de su conclusión.

Las inscripciones para el BRIDGE Summit 2025 ya están abiertas en www.worldmediabridge.com.