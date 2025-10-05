Emiratos Árabes Unidos participa en la 11.ª reunión de ministros de Sanidad del CCG en Kuwait

KUWAIT, 5 de octubre de 2025 (WAM) — Ahmed bin Ali Al Sayegh, ministro de Sanidad y Prevención, encabezó la delegación de Emiratos Árabes Unidos (EAU) que participó en la 11.ª reunión de ministros de Sanidad del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) y en la 88.ª reunión del Consejo de Ministros de Sanidad del CCG, celebradas en Kuwait con la presencia de los titulares de la cartera sanitaria de los países miembros.

La participación de los EAU tiene como objetivo reforzar la cooperación sanitaria en el Golfo, mediante el impulso de proyectos conjuntos e integrados que contribuyan a una mayor eficiencia de los sistemas de salud de los Estados miembros, además de fortalecer la asociación y la coordinación regional.

Ahmed Al Sayegh subrayó que la implicación de los EAU en estos encuentros responde a las directrices del liderazgo del país para promover una agenda sanitaria común del Golfo, mejorar la calidad de vida y elevar el nivel de los servicios médicos prestados a las comunidades del CCG. También reafirma el compromiso firme de continuar apoyando proyectos de integración sanitaria que garanticen sistemas más eficaces y sostenibles.

“El Emirato concede la máxima importancia al fortalecimiento de la seguridad sanitaria de los Estados del Golfo mediante programas de prevención de enfermedades, el intercambio de datos y experiencias médicas, y el desarrollo de competencias médicas regionales que estén a la altura de los rápidos avances en innovación sanitaria y tecnología médica avanzada. Estos esfuerzos constituyen pilares esenciales para construir sistemas de salud más resilientes y eficientes”, afirmó Al Sayegh.

El ministro añadió que la agenda sanitaria conjunta del Golfo proporciona un marco estratégico de cooperación que fomenta el intercambio de buenas prácticas, el apoyo a iniciativas comunes y la adopción de soluciones digitales innovadoras, consolidando así una visión unificada del Golfo para el sector sanitario y elevando su posición a nivel regional e internacional.