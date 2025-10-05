Theyab bin Mohamed bin Zayed presenta sus condolencias por el fallecimiento de Saif Rashid Al Nayli y Mohamed Faleh Al Shamsi

AL AIN, 5 de octubre de 2025 (WAM) — El jeque Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente del Tribunal Presidencial para Asuntos de Desarrollo y de los Héroes Caídos, presentó sus condolencias por el fallecimiento de Saif Rashid Saif Al Nayli y Mohamed bin Faleh Balhoudi Al Shamsi.

El jeque Theyab bin Mohamed bin Zayed visitó el majlis de duelo en Zakher, en la región de Al Ain, donde transmitió a las familias su más sentido pésame por la pérdida y les deseó fortaleza y consuelo en este momento de tristeza.