Hazza bin Zayed presenta sus condolencias por el fallecimiento de Saif Rashid Al Nayli y Mohamed Faleh Al Shamsi

AL AIN, 5 de octubre de 2025 (WAM) — El jeque Hazza bin Zayed Al Nahyan, representante del gobernante en la región de Al Ain, presentó sus condolencias por el fallecimiento de Saif Rashid Saif Al Nayli y Mohamed bin Faleh Balhoudi Al Shamsi.
El jeque Hazza asistió al majlis de duelo en Zakher, en la región de Al Ain, donde transmitió a las familias su más sentido pésame por la pérdida y les deseó fortaleza y consuelo en este momento de dolor.
El gobernante en la región de Al Ain estuvo acompañado por el jeque Mohammed bin Hamdan bin Zayed Al Nahyan.