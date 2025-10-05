Emiratos Árabes Unidos lidera el futuro de la energía limpia con visión estratégica y tecnología avanzada, según un informe

ABU DABI, 5 de octubre de 2025 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos (EAU) sigue consolidando su liderazgo mundial en energía limpia, guiado por la visión de futuro de su sabia dirección, que ha hecho de la sostenibilidad un pilar fundamental del desarrollo nacional.

Impulsado por grandes inversiones de instituciones nacionales y socios internacionales, el país avanza con paso firme hacia su objetivo de alcanzar la neutralidad en emisiones de carbono para 2050.

Expertos energéticos internacionales coinciden en que la inversión en energías limpias en los EAU se ha convertido no solo en una prioridad de desarrollo, sino en una necesidad estratégica para garantizar un crecimiento económico sostenible y situar al país como socio clave en la construcción del futuro energético sostenible mundial.

Helmut von Struve, consejero delegado de Siemens en los EAU y Oriente Próximo, señaló que el mundo se encuentra en una encrucijada decisiva, en la que acelerar la integración de las fuentes de energía renovable es más urgente que nunca. Destacó que alcanzar un futuro sin emisiones de carbono no depende solo de implantar soluciones renovables, sino de cómo se utiliza la tecnología para gestionar la transición.

“La tecnología ya no es solo una herramienta, sino la fuerza motriz que nos permite mejorar los sistemas energéticos, reducir emisiones y ofrecer una energía más limpia y sostenible para todos”, afirmó.

Von Struve elogió la ambiciosa visión y los logros tangibles de los EAU en materia de energía renovable y transformación digital, subrayando la necesidad de mantener el impulso mediante soluciones digitales basadas en datos, flexibles y adaptables.

Por su parte, Frédéric Godemel, vicepresidente ejecutivo de Gestión Energética de Schneider Electric, describió la transición energética emiratí como el inicio de una nueva era basada en la innovación, la flexibilidad y la prosperidad compartida. Según explicó, el enfoque a largo plazo del país —que integra tecnologías inteligentes y fomenta la colaboración entre sectores— está construyendo un futuro en el que la energía será más eficiente, accesible e inclusiva.

Arshad Mansoor, presidente y consejero delegado del Instituto de Investigación de Energía Eléctrica (EPRI, por sus siglas en inglés), afirmó que los EAU cuentan con todos los componentes necesarios para liderar una nueva era que una la energía limpia y la inteligencia artificial. Citó proyectos pioneros como la planta nuclear de Barakah, el Parque Solar Mohammed bin Rashid Al Maktoum y el papel de empresas tecnológicas avanzadas como G42.

El liderazgo de los EAU se sustenta en un marco nacional integral, que incluye la Estrategia Energética 2050, las operaciones de la planta de Barakah y la Estrategia Nacional del Hidrógeno 2050. La estrategia energética prevé triplicar la cuota de renovables de aquí a 2030, con inversiones nacionales de entre 150.000 y 200.000 millones de dirhams para responder al aumento de la demanda impulsado por el rápido crecimiento económico.

Proyectos emblemáticos como la planta solar Noor Abu Dabi, la mayor instalación solar de un solo emplazamiento del mundo, y Masdar City, una de las urbes más sostenibles del planeta, reflejan esta visión: un modelo de ciudades limpias e inteligentes del futuro.