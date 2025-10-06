Este lunes arranca en Dubái la AccessAbilities Expo 2025

DUBÁI, 6 de octubre de 2025 (WAM) — La séptima edición de la AccessAbilities Expo 2025 comenzará este lunes en el Dubai World Trade Centre, bajo el patrocinio del jeque Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente de la Autoridad de Aviación Civil de Dubái, presidente de los Aeropuertos de Dubái y presidente y consejero delegado de Emirates Airline and Group.

El evento, que se prolongará durante tres días, reunirá a 270 expositores de 50 países y se espera que atraiga a más de 15.000 visitantes de todo el mundo.

La exposición presentará una amplia gama de tecnologías y soluciones de apoyo, entre ellas dispositivos portátiles, sistemas inteligentes, aplicaciones interactivas y prótesis avanzadas diseñadas para personas con discapacidades físicas, visuales e intelectuales, así como para quienes se encuentran dentro del espectro autista. Todas ellas buscan fomentar la autonomía y la inclusión social.

Diversos organismos gubernamentales, organizaciones y centros especializados participantes mostrarán sus iniciativas, servicios e innovaciones destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas con determinación.