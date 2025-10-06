Los New York Knicks barren a los Philadelphia 76ers en el cierre de la NBA Abu Dabi 2025

ABU DABI, 6 de octubre de 2025 (WAM) — Los New York Knicks se impusieron en los dos partidos de pretemporada de la NBA Abu Dabi 2025 frente a los Philadelphia 76ers, al ganar el segundo encuentro por 113-104 en el Etihad Arena, en la isla de Yas.

El conjunto neoyorquino ofreció una sólida actuación ante un público que llenó el pabellón, liderado por Jalen Brunson, con 14 puntos, y OG Anunoby, con 13, mientras Mitchell Robinson dominó en los rebotes para asegurar la segunda victoria consecutiva y cerrar su preparación con buenas sensaciones.

El partido se disputó en un ambiente entusiasta y contó con la presencia de varias celebridades, entre ellas el showman del baloncesto Grayson Butcher y el luchador de la UFC Ciryl Gane, en la clausura de la serie de dos encuentros celebrada en Abu Dabi. Los Knicks también habían ganado el primer duelo por 99-84.