El Centro de Coímbra y el Instituto Árabe de Milán impulsan la lengua árabe en Europa

COÍMBRA, 6 de octubre de 2025 (WAM) — Ahmed bin Rakkad Al Ameri, director general de la Autoridad del Libro de Sharjah (SBA), anunció recientemente la apertura del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Coímbra, en Portugal. El acto, inaugurado por el jeque doctor Sultán bin Mohammed Al Qasimi, miembro del Consejo Supremo y gobernante de Sharjah, refleja su visión de integrar la lengua y la cultura árabes como parte esencial de la educación y la cultura globales.

Al Ameri destacó que la apertura del Instituto Cultural Árabe (ACI) en Milán constituye otro paso decisivo para la promoción de la literatura y la lengua árabes en Europa. Explicó que el centro de Coímbra reforzará este objetivo vinculando instituciones educativas y culturales de Sharjah con ciudades clave del mundo, lo que creará nuevas oportunidades para el aprendizaje académico, el intercambio cultural y la innovación.

Con el apoyo de la jequesa Bodour bint Sultán Al Qasimi, presidenta de la SBA, el Centro organizará eventos culturales, talleres, proyectos de traducción e intercambios literarios, con el propósito de fortalecer las alianzas internacionales, impulsar la cooperación en investigación y ampliar la proyección cultural de Sharjah en el mundo. La iniciativa busca fomentar la comprensión mutua y mostrar el compromiso de Sharjah y de los Emiratos Árabes Unidos con la difusión del conocimiento y la cultura.

El doctor Wael Farouk, director del Instituto Cultural Árabe de Milán y profesor en la Universidad Católica del Sagrado Corazón, subrayó la importancia tanto del Centro de Estudios Árabes de Coímbra como del Instituto de Milán, a los que consideró parte de una iniciativa más amplia impulsada por el gobernante de Sharjah para reforzar la presencia global de la lengua árabe. “Muchos países cuentan con centros culturales que promueven su idioma y su cultura; ha llegado el momento de que el mundo árabe tenga instituciones equivalentes”, afirmó.

Farouk describió el Instituto Cultural Árabe de Milán como el primero de una serie de centros árabes de diálogo cultural destinados a estrechar los lazos entre las sociedades árabes y occidentales. Estos espacios mostrarán las aportaciones históricas y contemporáneas de la cultura árabe al conocimiento y la creatividad globales, bajo el paraguas de la Autoridad del Libro de Sharjah.

Al repasar los logros del Instituto en su primer año, Farouk señaló que ha atraído a miles de estudiantes interesados en aprender árabe. Su labor va más allá de la organización de actividades culturales, pues también ofrece servicios lingüísticos a distintas comunidades. Entre sus acuerdos figura uno con el Ministerio de Justicia de Italia para enseñar árabe a funcionarios y acercarles la cultura árabe e islámica, así como otro con un instituto de educación secundaria para impartir clases de árabe.

Además, el Instituto colabora con el Ministerio de Turismo italiano en la formación de personal hotelero y turístico, especialmente en el norte del país, para mejorar la atención a los visitantes árabes y respetar sus preferencias culturales. También trabaja con intelectuales franceses y de otros países europeos en distintos proyectos.

Farouk explicó que el Instituto participa en concursos de caligrafía árabe, recitación poética y redacción de ensayos, en los que algunos estudiantes ya han sido premiados. Asimismo, ha creado clubes de cine y lectura árabe, y entre sus actividades figura el estudio de la influencia de la cultura árabe en Italia, que llevó al descubrimiento de 300 monedas árabes antiguas en un museo italiano. Un profesor especializado en numismática está investigando su origen, y se prepara la publicación de un libro sobre su llegada a Italia.