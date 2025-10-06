El UAE Team Emirates–XRG celebra tres grandes victorias

ABU DABI, 6 de octubre de 2025 (WAM) — El UAE Team Emirates–XRG vivió otra jornada histórica con Tadej Pogačar conquistando el Campeonato de Europa en ruta, Brandon McNulty consolidando su liderato absoluto en la CRO Race, y Adam Yates logrando una contundente victoria en solitario en la Coppa Agostoni.

En una exhibición de autoridad, Tadej Pogačar, que competía representando a la selección nacional de Eslovenia, lanzó un ataque en solitario a 75 kilómetros de meta en la prueba en ruta de los Campeonatos de Europa, y logró mantener su ventaja hasta cruzar la línea de llegada para coronarse campeón continental. Su fuerza fue evidente de principio a fin, sumando así el oro europeo a su reciente título mundial.

En Italia, Adam Yates se impuso en la Coppa Agostoni tras una emocionante carrera. Su triunfo llegó después de que su compañero de escapada, Carlos Canal, sufriera un pinchazo a unos 17 kilómetros del final, lo que dejó a Yates solo en cabeza. El británico mantuvo la calma, gestionó la diferencia y cruzó la meta con autoridad, mientras Simone Velasco se llevó el esprint del grupo perseguidor para ocupar la tercera posición.

En el desenlace de la CRO Race, Brandon McNulty aseguró la victoria general en una final húmeda y peligrosa, cerrando así una semana dominada por el UAE Team Emirates–XRG. Tras su potente escapada en la cuarta etapa, que le otorgó una ventaja decisiva, McNulty se mantuvo a salvo en el pelotón por las lluviosas calles de Zagreb, evitando caídas y cortes, para conservar su liderato hasta el final.

Además, Rui Oliveira contribuyó al éxito del equipo con una gran actuación a lo largo de la semana, que incluyó un segundo puesto en la quinta etapa.