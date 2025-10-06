El primer Foro Parlamentario Legislativo comenzará este martes en Abu Dabi

ABU DABI, 6 de octubre de 2025 (WAM) — El primer Foro Parlamentario Legislativo, organizado por el Consejo Nacional Federal (CNF), dará comienzo este martes en Abu Dabi.

El encuentro reunirá a representantes de los consejos legislativos de los Estados miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), así como a autoridades locales, organismos jurídicos y judiciales, instituciones académicas y responsables ejecutivos del ámbito de la inteligencia artificial de todo el país.

Paralelamente al foro se celebrará una Exposición de Tecnologías de Inteligencia Artificial, en colaboración con la Policía de Abu Dabi.

El acto inaugural contará con un discurso de Saqr Ghobash, presidente del Consejo Nacional Federal, seguido por las intervenciones de Jassem Mohammed Albudaiwi, secretario general del CCG, y Martin Chungong, secretario general de la Unión Interparlamentaria.

El foro servirá como plataforma de diálogo e intercambio de ideas sobre el desarrollo de marcos legislativos eficaces, especialmente en el campo de la inteligencia artificial, que avanza a gran velocidad. Su objetivo es reforzar la cooperación entre parlamentarios, expertos y juristas, promover la innovación y fortalecer las prácticas legislativas en la región.