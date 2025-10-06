El presidente de Emiratos Árabes Unidos presenta sus condolencias por el fallecimiento de la madre de Mohammed Al Mansouri

ABU DABI, 6 de octubre de 2025 (WAM) — El presidente el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan presentó sus condolencias por el fallecimiento de la madre de Mohammed Ali Afsan Al Mansouri, durante una visita al majlis de duelo en Abu Dabi.

Al Nahyan transmitió a la familia de la fallecida su más sentido pésame y sinceras simpatías, y pidió a Dios que le conceda misericordia eterna y paz, así como consuelo y fortaleza a sus seres queridos.

El jeque Mohamed bin Zayed estuvo acompañado por el jeque Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente del Tribunal Presidencial para Asuntos de Desarrollo y de los Héroes Caídos; el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente del Tribunal Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Mohamed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, asesor del presidente de los EAU; y varios altos cargos.