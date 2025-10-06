Khaled bin Mohamed bin Zayed supervisa los avances del Museo Nacional Zayed en el Distrito Cultural de Saadiyat

ABU DABI, 6 de octubre de 2025 (WAM) — El jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dabi y presidente del Consejo Ejecutivo del emirato, revisó los avances del Museo Nacional Zayed, que se prepara para su inauguración oficial en diciembre en el Distrito Cultural de Saadiyat.

Durante la visita, Al Nahyan fue informado sobre las galerías permanentes del museo, que recorren los hitos más destacados de la historia nacional de los Emiratos Árabes Unidos, rinden homenaje a la visión del difunto jeque Zayed bin Sultan Al Nahyan y destacan sus valores perdurables en materia de protección del medio ambiente, empoderamiento humano, tolerancia cultural, diálogo intercultural y apoyo a causas humanitarias y benéficas tanto en la región como en el resto del mundo.

El jeque Khaled subrayó que el Museo Nacional Zayed constituye un testimonio del legado del Padre Fundador, al trasladar la sabiduría del pasado al presente para inspirar a las generaciones futuras. Destacó además que este emblema cultural refleja el compromiso del liderazgo emiratí con la inversión en la cultura como pilar esencial del desarrollo sostenible del país.

Durante la visita, Al Nahyan se reunió con talentos emiratíes y responsables del proyecto encargados de culminar la obra, a quienes felicitó por su dedicación en la creación de un destino cultural de talla mundial que enriquece el panorama cultural del emirato y consolida a Abu Dabi como centro global de diálogo, creatividad e intercambio cultural.

El museo contará con seis galerías permanentes distribuidas en dos plantas, que abarcan 300.000 años de historia humana, además de una galería de exposiciones temporales y el Jardín Al Masar, una galería al aire libre de 600 metros.

La colección incluye objetos arqueológicos e históricos que documentan las primeras huellas de la presencia humana en el territorio de los Emiratos Árabes Unidos. También explora las antiguas civilizaciones, destaca las conexiones comerciales a través de las rutas históricas y celebra los elementos distintivos de la cultura y el patrimonio emiratíes.

Mohamed Khalifa Al Mubarak, presidente del Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dabi, afirmó: «El Museo Nacional Zayed encarna la visión de los Emiratos Árabes Unidos de la cultura como piedra angular del desarrollo social e intelectual. Enraizado en esta tierra milenaria y rica en historia, el museo ofrece una experiencia única que pone de relieve el continuo viaje de nuestra nación y refleja los valores establecidos por el difunto jeque Zayed bin Sultan Al Nahyan.

“El Museo Nacional Zayed será un faro cultural que refleja el espíritu perdurable del pueblo emiratí, narra la historia de nuestro patrimonio intemporal y transmite al mundo el mensaje de los Emiratos Árabes Unidos en el lenguaje universal de la civilización. Una vez abierto, servirá de puente de diálogo entre los Emiratos y el resto del mundo, reforzando aún más el estatus de Abu Dabi como capital mundial de las artes, la cultura y la creatividad».

Acompañaron al príncipe heredero el jeque Khalifa bin Tahnoon bin Mohammed Al Nahyan, presidente de la Corte del Príncipe Heredero de Abu Dabi; el jeque Zayed bin Hamad bin Hamdan Al Nahyan, presidente de la Autoridad Nacional Antidrogas y supervisor general del Legado Policial de Abu Dabi; Mohamed Khalifa Al Mubarak, presidente del Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dabi; Saif Saeed Ghobash, secretario general del Consejo Ejecutivo de Abu Dabi y presidente de la Oficina del Príncipe Heredero; y Saood Abdulaziz Al Hosani, subsecretario del Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dabi.