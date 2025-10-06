El ministro de Economía aborda con Francia el refuerzo de la cooperación bilateral en aviación civil

PARÍS, 6 de octubre de 2025 (WAM) — El ministro de Economía y Turismo y presidente de la Autoridad General de Aviación Civil (GCAA), Abdulla bin Touq Al Marri, se reunió en París con Marc Borel, director general en funciones de la Dirección General de Aviación Civil de Francia (DGAC), durante una visita oficial a la capital francesa.

En el encuentro, al que asistió Fahad Saeed Mohammed Abdulla Al Raqbani, embajador de los Emiratos Árabes Unidos en Francia, se analizaron formas de reforzar la cooperación y desarrollar alianzas estratégicas entre ambos países en el ámbito de la aviación civil y las industrias relacionadas.

Durante la reunión, Al Marri destacó la solidez de las relaciones bilaterales entre Emiratos Árabes Unidos y Francia, subrayando que la colaboración en el sector de la aviación civil abarca una amplia gama de áreas, entre ellas los servicios de transporte aéreo, la fabricación de aeronaves y diversas industrias de apoyo.

Ambas partes coincidieron en la importancia de mantener los esfuerzos conjuntos y explorar nuevas oportunidades de colaboración, y resaltaron la necesidad de fortalecer los vínculos de transporte aéreo entre los dos países, considerados un motor clave del crecimiento económico y de las relaciones de inversión, además de impulsar sectores vinculados a la aviación, especialmente el turismo.

Las relaciones en materia de aviación civil entre Emiratos Árabes Unidos y Francia siguen experimentando un crecimiento sostenido, con 58 vuelos directos semanales actualmente operativos entre sus principales ciudades, un reflejo de la firmeza de su asociación estratégica y de su compromiso común de ampliar la cooperación en el sector de la aviación y sus servicios.