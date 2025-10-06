Noura Al Kaabi se reúne con el presidente de la República Dominicana en el Diálogo de América Latina y el Caribe del World Governments Summit

SANTO DOMINGO, 6 de octubre de 2025 (WAM) — La ministra de Estado Noura bint Mohammed Al Kaabi mantuvo varias reuniones bilaterales con altos cargos de la República Dominicana al margen del primer Diálogo de América Latina y el Caribe del World Governments Summit (WGS-LAC Dialogue), celebrado en Punta Cana los días 2 y 3 de octubre.

Al Kaabi, acompañada por representantes de diversas organizaciones y empresas emiratíes, se reunió con el presidente dominicano Luis Abinader para analizar oportunidades destinadas a reforzar las relaciones bilaterales entre ambos países y explorar nuevas vías de cooperación económica y de inversión.

Durante el encuentro de alto nivel, el presidente Abinader y la ministra presenciaron la firma de un memorando de entendimiento entre el World Governments Summit y el Centro de Análisis para Políticas Públicas (CAPP). Este acuerdo refleja el fortalecimiento de las relaciones entre Emiratos Árabes Unidos y la República Dominicana, al tiempo que amplía la cooperación hacia la región de América Latina y el Caribe.

La ministra también se reunió con Víctor Bisonó, ministro de Industria, Comercio y Mipymes de la República Dominicana, al margen del Diálogo. En el encuentro, ambas partes examinaron la expansión de la cooperación en sectores económicos estratégicos, además de analizar iniciativas educativas y programas de intercambio cultural destinados a formar profesionales en industrias emergentes y fortalecer los lazos entre las sociedades de ambos países.

La participación de Al Kaabi en la sesión inaugural del WGS-LAC Dialogue pone de relieve el compromiso de los Emiratos Árabes Unidos con el fortalecimiento de alianzas profundas y significativas en América Latina y el Caribe, a través de una mayor cooperación en sectores económicos clave, la educación y el intercambio cultural, con el fin de impulsar la prosperidad compartida y el entendimiento mutuo.

El WGS-LAC Dialogue reunió a líderes de América Latina y el Caribe de los ámbitos gubernamental, empresarial, tecnológico, filantrópico y académico, junto con homólogos de la región de Oriente Medio y el norte de África (MENA), para forjar vínculos duraderos, identificar prioridades comunes y abrir nuevas posibilidades de colaboración entre ambas regiones.