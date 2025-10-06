Avistan un lince árabe en peligro crítico en la Reserva de Wadi Wurayah, en Fujairah

FUJAIRAH, 6 de octubre de 2025 (WAM)— El lince árabe (Lynx caracal schmitzi), catalogado como en peligro crítico de extinción en la Lista Roja Nacional de los Emiratos Árabes Unidos, ha sido avistado en el Parque Nacional de Wadi Wurayah tras una larga ausencia. Este hallazgo supone un hito importante para las iniciativas nacionales de conservación de la biodiversidad y de la naturaleza.

El animal fue registrado por cámaras con sensores de movimiento dentro de la iniciativa Notice Nature, apoyada por Mashreq Bank en colaboración con la Autoridad de Medio Ambiente de Fujairah y Emirates Nature–WWF. Cada avistamiento confirmado aporta datos fundamentales para evaluar el estado de la especie, proteger sus frágiles hábitats y reforzar las estrategias de conservación a largo plazo.

El nuevo registro confirma la presencia continuada de este raro depredador en su entorno natural, reflejando el impacto positivo de los programas de conservación y el éxito de las áreas protegidas. La especie había sido observada por última vez en Jebel Hafeet en 2019, cerca de Wadi Shees en marzo de 2023, y ahora en Wadi Wurayah en 2025, lo que renueva las esperanzas de su supervivencia.

Conocido por su complexión musculosa y los característicos penachos negros de sus orejas, el lince árabe desempeña un papel esencial en el equilibrio ecológico de los ecosistemas montañosos. Aunque es originario de las montañas y desiertos de los Emiratos Árabes Unidos y de la península Arábiga, se trata de una especie elusiva y principalmente nocturna, raramente vista en libertad.

Las cámaras de detección automática instaladas en la reserva, operadas en asociación con la Autoridad de Medio Ambiente de Fujairah y con voluntarios del programa Leaders of Change de Emirates Nature, captaron las imágenes de día y de noche mediante tecnología infrarroja. Este descubrimiento amplía el registro de fauna poco común del parque, que también alberga especies raras como el zorro de Blanford.

El doctor Ali Hassan Al Hammoudi, director de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Autoridad de Medio Ambiente de Fujairah, señaló que la reaparición del lince coincide con el Día Mundial del Hábitat, subrayando el papel de la reserva como refugio seguro para especies amenazadas. Destacó además la colaboración de la Autoridad con Emirates Nature–WWF para proteger y vigilar este paisaje único mediante programas científicos a largo plazo.

Por su parte, el doctor Andrew Gardner, director asociado de Conservación de la Biodiversidad en Emirates Nature–WWF, describió el avistamiento como una llamada urgente a la acción, y advirtió que, aunque su documentación ofrece esperanza, solo un esfuerzo sostenido podrá garantizar el futuro del lince árabe.