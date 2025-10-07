El presidente de Emiratos Árabes Unidos y el rey de Jordania abordan los acontecimientos regionales

ABU DABI, 6 de octubre de 2025 (WAM) — El presidente el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan recibió este lunes una llamada telefónica del rey Abdalá II bin Al Hussein, de Jordania, durante la cual ambos analizaron distintos aspectos de la cooperación y la acción conjunta entre sus dos países hermanos.

Los dos líderes repasaron además diversas cuestiones regionales e internacionales de interés común, con especial atención a los últimos acontecimientos en Oriente Próximo. Reafirmaron el apoyo de sus países a todos los esfuerzos e iniciativas destinados a lograr un alto el fuego duradero en la Franja de Gaza.

Asimismo, subrayaron la importancia de intensificar los esfuerzos para alcanzar una paz justa y global basada en la solución de los dos Estados, como único camino hacia la estabilidad y la seguridad duraderas en la región, en beneficio de sus pueblos y naciones.

La conversación también puso de relieve la necesidad de reforzar la coordinación árabe y la acción conjunta ante los desafíos que enfrenta la región.