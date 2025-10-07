Una sesión de TRENDS pide una mayor inversión en innovación marítima

ABU DABI, 7 de octubre de 2025 (WAM) — La oficina de TRENDS Research & Advisory en Estados Unidos (TRENDS US) celebró en Washington D. C. su tercera sesión estratégica, titulada “Buques de superficie no tripulados: el futuro de la seguridad marítima”, con la participación de antiguos mandos militares y expertos en defensa y tecnología marítima.

Los participantes subrayaron que la disuasión marítima del siglo XXI ya no se define únicamente por el tamaño de las flotas, sino por su velocidad, número y capacidad de despliegue innovador. Coincidieron en que las tecnologías no tripuladas se han convertido en un pilar esencial para proteger las rutas marítimas y contrarrestar nuevas amenazas.

Moderada por Bilal Y. Saab, director general de TRENDS América, la sesión abordó tres ejes principales: el impacto de los vehículos de superficie y submarinos no tripulados (USV y AUV) en la seguridad marítima del Golfo y otras regiones; el potencial de estos sistemas avanzados para reforzar la disuasión; y la importancia estratégica de la cooperación internacional y regional en su desarrollo y aplicación.

Los ponentes coincidieron en que la colaboración internacional y las asociaciones estratégicas son esenciales para el desarrollo y despliegue de estos sistemas. Dichas alianzas permiten probar las tecnologías en condiciones reales, integrar la inteligencia artificial en operaciones conjuntas y fomentar la confianza entre humanos y máquinas en redes complejas de vigilancia y defensa.

La sesión concluyó con una serie de recomendaciones que abogan por mayores inversiones en innovación marítima, la expansión de las alianzas internacionales y la adopción de marcos de financiación más flexibles para acelerar la integración de las tecnologías emergentes en los sistemas globales de seguridad marítima.