Emiratos Árabes Unidos participará en la COP10 de la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte

DUBÁI, 7 de octubre de 2025 (WAM) — La Agencia Nacional Antidopaje de los Emiratos Árabes Unidos (UAE NADA) participará con una delegación oficial en la décima sesión de la Conferencia de las Partes (COP10) de la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte, que se celebrará en la sede de la UNESCO en París del 20 al 22 de octubre.

La COP10 coincide con el 20.º aniversario de la Convención, y ofrece una oportunidad clave para reflexionar sobre dos décadas de avances y definir la hoja de ruta futura de los esfuerzos mundiales destinados a proteger los valores, la ética y la integridad del deporte.

La doctora Mai Ahmed Al Jaber, presidenta de la Agencia Nacional Antidopaje, declaró a la Agencia de Noticias de Emiratos (WAM) que la participación del país en la conferencia reafirma su compromiso con la aplicación de los estándares internacionales y con el fortalecimiento de la cooperación global para preservar la integridad de las competiciones deportivas.

Explicó que durante la conferencia se abordarán temas prioritarios, como la evaluación del cumplimiento de los países con la Convención Internacional, el refuerzo de la coordinación con la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) para unificar los esfuerzos y las normas, y la adopción de un nuevo plan de acción orientado a eliminar el dopaje en el deporte.

La doctora Al Jaber añadió que la Agencia también participará en la Conferencia Mundial Antidopaje, que tendrá lugar del 1 al 5 de diciembre en Busan (República de Corea).

La conferencia mundial reunirá a atletas y más de 1.500 representantes del movimiento deportivo, gobiernos, organizaciones nacionales y regionales antidopaje, laboratorios, proveedores de servicios, investigadores y medios de comunicación, todos comprometidos con la misión de mantener el deporte libre de sustancias y prácticas prohibidas.