Ajmán registra transacciones inmobiliarias por 2.970 millones de dirhams en septiembre de 2025

AJMÁN, 7 de octubre de 2025 (WAM) — Las transacciones inmobiliarias en el emirato de Ajmán alcanzaron los 2.970 millones de dirhams (AED) durante el mes de septiembre, lo que representa un crecimiento del 53 % en comparación con el mismo periodo de 2024, según el informe inmobiliario emitido por el Departamento de Tierras y Regulación Inmobiliaria.

Omar bin Omair Al Muhairi, director general del Departamento, precisó que el número de operaciones inmobiliarias ascendió a 1.739, mientras que las transacciones de compraventa fueron 1.393, con un valor total superior a 1.870 millones de dirhams.

Al Muhairi subrayó que el mercado inmobiliario de Ajmán mantiene su tendencia al alza, alcanzando cifras récord que reflejan la solidez del sector y la diversidad de opciones de inversión disponibles en las distintas zonas del emirato. Explicó que la zona de Al Rumaila 3 registró el mayor valor de ventas, con un total de 300 millones de dirhams.

Asimismo, indicó que se registraron 241 operaciones hipotecarias por un valor total superior a 474 millones de dirhams, siendo la hipoteca más alta la de 73,5 millones, correspondiente a la zona de Al Tallah 2.

El proyecto “Emirates City” encabezó la lista de los desarrollos inmobiliarios con mayor volumen de transacciones, por delante de “Ajman One” y “City Towers”. En cuanto a los barrios, Al Helio 2 ocupó el primer lugar en número de operaciones, seguido de Al Helio 1 y Al Yasmeen.