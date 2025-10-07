El Dubai Airshow 2025 reunirá a los principales referentes mundiales de la aviación, el espacio y la defensa

DUBÁI, 7 de octubre de 2025 (WAM) — Bajo el patrocinio del jeque Mohamed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, altos responsables y líderes de los sectores de la aviación, el espacio y la defensa se reunieron en Dubái para definir las prioridades estratégicas, innovaciones y colaboraciones que marcarán el rumbo del Dubai Airshow 2025.

El encuentro tuvo lugar durante una conferencia de prensa en la que participaron el doctor Ahmad Belhoul Al Falasi, ministro de Deportes y presidente de la Agencia Espacial de Emiratos Árabes Unidos; Omran Sharaf, viceministro de Asuntos Exteriores para Ciencia y Tecnología Avanzadas; Paul Griffiths, director ejecutivo de Dubai Airports; el general de división Marwan Abulkarim Julfar, subcomandante en jefe de Asuntos Portuarios de la Policía de Dubái; Mohammed Abdulla Lengawi, director general de la Autoridad de Aviación Civil de Dubái; el experto Hamed Mohamed Al Sayed Al Hashimi, de la Policía de Dubái; Eugene Barry, presidente del Comité del Proyecto Dubai Airshow y director comercial de Dubai Airports; el brigadier Mohammed Obaid Al Marshoudi, director ejecutivo adjunto del Comité Militar Organizador del Dubai Airshow, y Tim Hawes, director general de Informa.

Durante el encuentro se reafirmó el compromiso conjunto del Gobierno y de la industria para consolidar la posición de Dubái como centro mundial de la aviación, el espacio y la defensa, antes de la inauguración del salón el 17 de noviembre.

Bajo el lema «El futuro es ahora», la decimonovena edición del Dubai Airshow, una de las más esperadas, pondrá el foco en los avances en sostenibilidad, innovación impulsada por inteligencia artificial, movilidad avanzada, exploración espacial y formación de talento de nueva generación.

El evento de 2025 será el más grande y orientado al futuro hasta la fecha, reuniendo a más de 1.500 empresas líderes del sector aeroespacial y de defensa de 47 países y con la asistencia prevista de 148.000 visitantes.

Durante la conferencia, Paul Griffiths afirmó: “El Dubai Airshow 2025 llega en un momento crucial para la aviación y el sector aeroespacial, cuando la tecnología, la sostenibilidad y la conectividad global convergen para redefinir la movilidad mundial. Refleja la ambición de Emiratos Árabes Unidos de liderar estos sectores, así como el papel de Dubái como plataforma de colaboración e innovación, donde se forja el futuro de nuestra industria”.

El salón contará con más de 200 aeronaves de última generación en exhibición, más de 120 startups, 50 inversores y 350 expertos y pioneros del sector que ofrecerán más de 350 horas de contenidos especializados repartidos en 12 foros temáticos, incluidos siete de nueva creación.

La magnitud del evento marcará un nuevo referente para la industria aeroespacial mundial, con 490 delegaciones de 98 países, 440 nuevos expositores, 18 pabellones nacionales (incluido uno nuevo), representación de 150 países, casi 100 chalets corporativos, más de 20 pabellones en la zona estática y 8.000 metros cuadrados adicionales de superficie expositiva.

La edición de 2025 incluirá cuatro escenarios de conferencias, uno de ellos nuevo, con 12 temáticas centradas en la sostenibilidad, la defensa y el espacio. Por primera vez, los eVTOLs (aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical) participarán en el espectáculo aéreo, mientras que Airshow After Dark transformará las oportunidades de networking con eventos al atardecer junto a la pista y actuaciones en directo. El Pabellón del Espacio será el más grande de la historia del certamen, con dos días de conferencias, encuentros de alto nivel y exposiciones inmersivas.

Más allá de su escala, esta edición introduce nuevas experiencias diseñadas para enriquecer la participación del público.

Tim Hawes destacó: “Esta es la edición más ambiciosa en la historia del Airshow. Desde el mayor Pabellón del Espacio hasta el debut de los eVTOLs y el lanzamiento de Airshow After Dark, estamos creando una experiencia que refleja la energía y la capacidad innovadora del sector. Nuestro objetivo es generar resultados tangibles mediante alianzas, inversión y avances medibles. Con Emiratos a la vanguardia de la aviación, el Dubai Airshow se consolida como el escenario global donde los visionarios de la industria definirán el futuro del sector aeroespacial”.

Entre las novedades figuran una carrera de 5 kilómetros en la pista del Dubai Airshow, en el marco del Desafío de Fitness de Dubái (30x30), junto a las exhibiciones estáticas de aeronaves, los Youth Circles, la Inspiration Zone, SkyBites by Emirates Flight Catering and Emirates Leisure Retail, y experiencias interactivas con Falco, la mascota oficial del evento.

El bienestar también ocupará un lugar destacado con la Zona Wellness, presentada por XWELL, complementada por iniciativas de la Autoridad Sanitaria de Dubái como la Cúpula Sensorial y el Breathe In Pod, además de controles de salud realizados por el Saudi German Hospital.