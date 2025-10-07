El aeropuerto de Dubái superará los 100 millones de pasajeros en dos años, según Paul Griffiths

DUBÁI, 7 de octubre de 2025 (WAM) — El director ejecutivo de Dubai Airports, Paul Griffiths, pronosticó que el Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB) alcanzará los 95,3 millones de pasajeros a finales de 2025, estableciendo un nuevo récord histórico para una instalación que mantiene su liderazgo como el aeropuerto internacional más transitado del mundo por undécimo año consecutivo.

En declaraciones a la Agencia de Noticias de Emiratos (WAM), al margen de la conferencia de prensa previa al Dubai Airshow 2025, Griffiths expresó su convicción de que el aeropuerto de Dubái superará la marca de los 100 millones de pasajeros en los próximos dos años, un hito que prevé alcanzar en 2027.

“Para finales de 2031, se espera que el número de pasajeros se acerque a los 115 millones, y en 2032 las operaciones se trasladarán al Aeropuerto Internacional Al Maktoum (DWC), que podrá acoger alrededor de 124 millones de viajeros”, añadió el directivo.

Sobre el Dubai Airshow 2025, Griffiths aseguró que será la edición más grande e impactante desde su creación, calificándolo como el principal evento aeronáutico del mundo. Subrayó que la exposición ofrecerá una oportunidad excepcional para presentar las últimas innovaciones en aviación y aeroespacio, cuando abra sus puertas el próximo noviembre.

El responsable de Dubai Airports destacó que el salón ocupa un lugar clave en el calendario mundial y que se darán a conocer numerosas tecnologías pioneras, especialmente en aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL), tecnologías espaciales y sistemas avanzados de defensa, presentes en todos los pabellones de la muestra.

En cuanto a los proyectos de desarrollo del Aeropuerto Internacional Al Maktoum, Griffiths confirmó que las obras de construcción avanzan conforme al calendario previsto, y que ya se están preparando los diseños finales. Subrayó además la estrecha colaboración con los socios de ingeniería aeronáutica para crear uno de los aeropuertos más importantes del planeta.

Respecto a las operaciones actuales en Al Maktoum, explicó que la instalación está en funcionamiento desde 2010, prestando servicio principalmente a vuelos de carga y ejecutivos, además de un número considerable de vuelos chárter y algunas operaciones regulares.