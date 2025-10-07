El presidente de Emiratos recibe a los participantes del Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN 2025

ABU DABI, 7 de octubre de 2025 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió en el palacio de Al Bahr a varios participantes del Congreso Mundial de la Naturaleza 2025 de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), que se celebrará en Abu Dabi del 9 al 15 de octubre de 2025.

Al Nahyan dio la bienvenida a los invitados, que estuvieron acompañados por Razan Khalifa Al Mubarak, presidenta de la UICN y enviada especial del ministro de Asuntos Exteriores para la Naturaleza.

El jeque Mohamed deseó éxito al Congreso en su misión de establecer mecanismos eficaces para proteger la naturaleza, preservar la biodiversidad y aumentar la conciencia mundial sobre los desafíos medioambientales.

Los participantes agradecieron a Al Nahyan por su apoyo y elogiaron el compromiso de los Emiratos Árabes Unidos con la protección del medioambiente, la sostenibilidad y la acción colectiva internacional en este ámbito fundamental.

Entre los miembros de la delegación figuraban el príncipe heredero Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah, regente del estado malasio de Pahang, así como representantes de diversas instituciones participantes en el Congreso.

En la reunión estuvieron presentes varios jeques, ministros y altos funcionarios.