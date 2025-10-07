El presidente de Emiratos recibe a una delegación de la Universidad McGill

ABU DABI, 7 de octubre de 2025 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió en el palacio de Al Bahr a una delegación de la Universidad McGill de Canadá.

Al Nahyan dio la bienvenida al grupo visitante, integrado por varios altos cargos de la universidad, y subrayó la importancia de fortalecer las alianzas entre las instituciones educativas emiratíes y las principales universidades del mundo. Destacó que este tipo de colaboración respalda la visión del país de invertir en el talento nacional, al que describió como la auténtica riqueza de la nación y la fuerza que la impulsa hacia un futuro más prometedor.

Los miembros de la delegación expresaron su agradecimiento por el constante apoyo del presidente al programa de becas McGill–EAU, lanzado en 2015 con el objetivo de capacitar a los emiratíes para cursar estudios avanzados en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en las facultades de Ciencias e Ingeniería de McGill. También elogiaron el firme compromiso de Su Alteza con el avance de la educación en los Emiratos Árabes Unidos.

En el encuentro estuvieron presentes varios jeques, ministros y altos funcionarios.