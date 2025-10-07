El presidente de Emiratos revisa el diseño del nuevo estadio del Al Jazira Club

ABU DABI, 7 de octubre de 2025 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, revisó el diseño y el plan maestro del nuevo estadio del Al Jazira Club, que estará situado en Zayed City y tendrá una capacidad inicial de 24.000 espectadores, ampliable hasta 30.000.

El proyecto, que comenzará en 2026 bajo la supervisión del jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, viceprimer ministro y presidente de la Corte Presidencial, está previsto que se complete en un plazo de tres años.

El nuevo estadio refleja la visión de Emiratos de desarrollar una infraestructura deportiva de primer nivel mundial, con el fin de mejorar la calidad de vida, empoderar a la juventud y crear nuevas oportunidades para la excelencia y la innovación, consolidando al mismo tiempo el sector deportivo como motor clave del desarrollo nacional.

La instalación contará con asientos totalmente climatizados y un terreno de juego retráctil que podrá desplazarse fuera del recinto principal, además de servicios de hospitalidad exclusivos para los espectadores.

El proyecto incluirá también una amplia oferta de servicios y zonas de ocio, como restaurantes y salones, que permanecerán abiertos incluso fuera de los horarios de los eventos.

El estadio está diseñado para acoger competiciones deportivas, celebraciones y otros eventos públicos durante todo el año, convirtiéndose en un nuevo referente para el deporte y el entretenimiento en la capital.

La presentación del proyecto, celebrada en el Palacio de Al Bahr, contó con la asistencia del jeque Hamdan bin Zayed Al Nahyan, representante del gobernante en la región de Al Dhafra; el doctor Sultán bin Ahmed Al Jaber, ministro de Industria y Tecnología Avanzada; el doctor Ahmed Mubarak Al Mazrouei, presidente de la Oficina de Asuntos Estratégicos del Presidente y del Consejo Ejecutivo de Abu Dabi; Khaldoon Al Mubarak, presidente de la Autoridad de Asuntos Ejecutivos; y varios altos funcionarios.