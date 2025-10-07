Una delegación económica de Abu Dabi firma acuerdos para reforzar los lazos comerciales y de inversión con Estados Unidos

NUEVA YORK, 7 de octubre de 2025 (WAM) — Una delegación económica de alto nivel de Abu Dabi, encabezada por el Departamento de Desarrollo Económico de Abu Dabi (ADDED), firmó acuerdos con empresas líderes de los sectores empresarial, financiero y tecnológico con el objetivo de fortalecer los vínculos comerciales y de inversión con Estados Unidos.

Durante una visita de tres días a Nueva York, la delegación mantuvo reuniones con líderes empresariales y de inversión estadounidenses para explorar nuevas oportunidades de colaboración. La visita culminó con la firma de acuerdos para impulsar la cooperación en diversos sectores, entre ellos emprendimiento, empresas familiares, pymes, infraestructuras digitales, energías renovables, manufactura avanzada y servicios financieros.

Encabezada por Ahmed Jasim Al Zaabi, presidente del ADDED, la delegación incluyó a más de 100 altos representantes de los sectores público y privado, entre ellos Ghannam Al Mazrouei, presidente del Grupo del Mercado de Valores de Abu Dabi (ADX); Hamad Sayah Al Mazrouei, subsecretario del ADDED; Badr Al Olama, director general de la Oficina de Inversiones de Abu Dabi (ADIO); Rashed Lahej Al Mansoori, director general de Aduanas de Abu Dabi; y Shamis Al Dhaheri, segundo vicepresidente y director general de la Cámara de Comercio e Industria de Abu Dabi.

La delegación celebró más de 40 reuniones con altos funcionarios gubernamentales, así como con empresas e inversores clave. Además, los dirigentes y ejecutivos del grupo participaron en la Conferencia de Inversores del ADX en Nueva York, organizada por el mercado bursátil en colaboración con Morgan Stanley.

El evento reunió a 15 de las mayores empresas cotizadas de Abu Dabi, procedentes de diversos sectores, con una capitalización conjunta superior a 300.000 millones de dólares, y propició más de 100 reuniones individuales con principales inversores institucionales estadounidenses que gestionan activos por más de 10.000 millones de dólares. Reconocido entre los 20 principales mercados bursátiles del mundo y uno de los que crecen con mayor rapidez, el ADX consolida la posición de Abu Dabi como centro financiero líder, dinámico y resistente.

El presidente del ADDED, Ahmed Jasim Al Zaabi, declaró: «Nos sentimos orgullosos de nuestra sólida y creciente asociación con Estados Unidos. Esta visita nos ha permitido impulsar nuevas iniciativas de colaboración para aprovechar las tendencias emergentes y las transformaciones tecnológicas y económicas globales.

Con más de cinco décadas de fructífera cooperación, nuestros lazos comerciales y de inversión con Estados Unidos continúan fortaleciéndose. En los últimos cinco años, el comercio no petrolero entre Abu Dabi y Estados Unidos creció un 28,4 %, mientras que el número de empresas estadounidenses que se establecieron en Abu Dabi aumentó a un ritmo compuesto anual del 52,9 %. Las inversiones mutuas también siguen expandiéndose, impulsando el crecimiento en múltiples sectores y generando miles de empleos».

Al Zaabi añadió: «Este crecimiento constante y notable refleja la profundidad y fortaleza de nuestra cooperación con Estados Unidos, y seguimos comprometidos con fortalecerla aún más, facilitando que las empresas y los inversores crezcan, prosperen y se expandan».

El Foro de Inversiones de Abu Dabi (ADIF), celebrado en Nueva York en colaboración con la ADIO y el ADGM, sirvió como plataforma para que altos ejecutivos, inversores institucionales y funcionarios exploraran nuevas oportunidades de asociación e inversión bilateral, a través de paneles dedicados a los sectores de mayor crecimiento del emirato.

Por su parte, la Cámara de Comercio de Abu Dabi y el Consejo Empresarial para la Comprensión Internacional (BCIU) organizaron una mesa redonda de empresas familiares, en la que se destacó la transformación económica en curso del emirato, mostrando sus oportunidades de inversión y reforzando el papel de Abu Dabi como centro global de negocios e inversión.

La Cámara también facilitó reuniones de alto nivel entre destacadas empresas familiares emiratíes y compañías estadounidenses, promoviendo alianzas en tecnología, energía limpia, logística, manufactura, bienes raíces, infraestructuras, finanzas y alimentación. Estas sesiones fortalecieron los canales de inversión, el intercambio de conocimiento y la cooperación a largo plazo.

En 2024, el comercio bilateral entre los Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos aumentó un 8,5 %, hasta alcanzar los 34.400 millones de dólares, consolidando a los Emiratos como el principal socio comercial de Estados Unidos en Oriente Medio, con intercambios que abarcan los 50 estados del país y más de 184.000 empleos sostenidos.

Recientemente, Abu Dabi se comprometió a invertir 1,4 billones de dólares en la economía estadounidense durante la próxima década, con un enfoque en desarrollo de inteligencia artificial, infraestructuras, energía, manufactura avanzada, tecnología e innovación, espacio y aviación.