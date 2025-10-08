La segunda Semana Mundial de la Alimentación se celebrará en Abu Dabi el 21 de octubre

ABU DABI, 8 de octubre de 2025 (WAM) — Bajo el patrocinio del jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, viceprimer ministro, presidente de la Corte Presidencial y presidente del Consejo de Administración de la Autoridad de Agricultura y Seguridad Alimentaria de Abu Dabi (ADAFSA), el grupo ADNEC, perteneciente a Modon Holding, en cooperación con la ADAFSA, organizará la segunda edición de la Semana Mundial de la Alimentación del 21 al 23 de octubre.

El evento reunirá a un selecto grupo de expertos, innovadores y líderes del sector para abordar los principales desafíos en materia de alimentación, agricultura y sostenibilidad, reforzando el papel de Abu Dabi como plataforma internacional de referencia para el diálogo sobre sistemas alimentarios sostenibles.

El doctor Tariq Ahmed Al Ameri, director general en funciones de la ADAFSA, afirmó: “La Semana Mundial de la Alimentación refleja el compromiso de Abu Dabi con el apoyo a los sistemas alimentarios sostenibles y el fortalecimiento de la seguridad alimentaria global. Reúne a destacados expertos e innovadores para intercambiar conocimientos y experiencias con el fin de avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.

Añadió que el evento es también una plataforma líder para debatir los retos alimentarios, promover asociaciones estratégicas y mostrar soluciones en tecnología agrícola y cadenas de suministro resilientes. Subrayó además el papel esencial del sector privado como socio clave para impulsar la innovación agrícola, fomentar inversiones inteligentes y fortalecer la cooperación público-privada.

Abu Dabi continúa a la vanguardia en la adopción de tecnologías avanzadas para transformar los sistemas alimentarios hacia la sostenibilidad. A través de este encuentro, el emirato busca reforzar la cooperación internacional y destacar el papel del sector privado en la construcción de un futuro alimentario más seguro y resistente.

Por su parte, Humaid Matar Al Dhaheri, director general y consejero delegado del grupo ADNEC, declaró: “La Semana Mundial de la Alimentación es un hito estratégico en el camino de Abu Dabi para consolidarse como centro global de innovación en agricultura y seguridad alimentaria. Se ha convertido en una plataforma internacional destacada que reúne a expertos, innovadores y responsables políticos para debatir desafíos urgentes y mostrar soluciones prácticas que contribuyan a construir sistemas alimentarios más sostenibles y resilientes”.

Al Dhaheri señaló que esta segunda edición seguirá creciendo y evolucionando con una amplia agenda de eventos de alto nivel, reflejo del compromiso del grupo ADNEC con el diálogo global sobre el futuro de la alimentación y con la cooperación internacional.

Entre las novedades, se presentarán iniciativas regionales sin precedentes, como la primera plataforma de proteínas alternativas, el Foro AgriTech y el Foro de Inversión Agrícola.

El doctor Abdelouahhab Alboukhari Zaid, secretario general del Premio Internacional Khalifa a la Palma Datilera y la Innovación Agrícola, dependiente de la Fundación Filantrópica Erth Zayed de la Corte Presidencial de los EAU, destacó que la Exposición de la Palma Datilera de Abu Dabi se ha consolidado como plataforma clave para el avance del cultivo y la industria del dátil a escala regional y mundial. “Cada año observamos una participación creciente y asociaciones más sólidas entre agricultores, productores e investigadores”, señaló.

Añadió que la feria actúa como centro regional para el comercio y la exportación de dátiles, conectando a compradores internacionales con productores locales y de otros países, facilitando contratos de suministro a largo plazo y abriendo nuevas oportunidades para productos con valor añadido. También apoya a emprendedores del comercio electrónico, el envasado y la comercialización de dátiles emiratíes, fortaleciendo su competitividad en los mercados internacionales y aumentando su impacto económico y social dentro y fuera del país.

Tras el éxito de su primera edición, que atrajo a más de 34.000 visitantes, 1.900 marcas y generó negocios por 6.200 millones de dírhams, la Semana Mundial de la Alimentación 2025 reunirá a organismos internacionales y pioneros del sector agroalimentario para definir el futuro de los sistemas alimentarios a escala global.

El programa de este año será dinámico y multidimensional, destacando los avances más recientes en tecnología agrícola, excelencia culinaria y políticas globales. Entre sus principales atractivos figuran la cuarta Exposición Internacional de la Alimentación de Abu Dabi (ADIFE) y el primer Foro AgriTech, que presentará innovaciones punteras en agricultura y alimentación y servirá como plataforma dedicada a startups del sector.

Por primera vez en la región, la Semana Mundial de la Alimentación introducirá una iniciativa internacional sobre proteínas alternativas, que mostrará las últimas innovaciones globales, como la carne cultivada en laboratorio, con el objetivo de fomentar la inversión en soluciones sostenibles frente al creciente aumento de la demanda mundial de alimentos.

Asimismo, el Foro de Inversión Agrícola promoverá inversiones agrícolas de alta calidad para fortalecer la seguridad alimentaria y el crecimiento sostenible, destacando la visión estratégica de Abu Dabi, las oportunidades actuales y futuras de inversión y las tecnologías agrícolas innovadoras.

En el marco del evento también se celebrará la undécima edición de la Exposición de la Palma Datilera de Abu Dabi (ADDPE), organizada en asociación estratégica con el Premio Internacional Khalifa a la Palma Datilera y la Innovación Agrícola, que ofrecerá una plataforma ideal de conexión entre proveedores, productores, expertos y visitantes de todo el mundo interesados en el sector datilero.

La Semana Mundial de la Alimentación 2025 reunirá a figuras influyentes de los sectores agrícola y alimentario, consolidándose como una cita clave para definir el futuro de los sistemas alimentarios en el mundo.