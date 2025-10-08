Dubai South amplía sus unidades de mantenimiento en línea para atender la creciente demanda del sector aéreo

DUBÁI, 8 de octubre de 2025 (WAM) — El Mohammed bin Rashid Aerospace Hub (MBRAH), situado en Dubai South, ha anunciado la expansión de sus Unidades de Mantenimiento en Línea (LMU, por sus siglas en inglés) con el fin de apoyar a los operadores en pista, incluidos los servicios de aviación privada (FBOs), y ofrecerles acceso directo a sus clientes.

La ampliación eleva a 11 el número total de LMUs, que ahora cubren una superficie combinada de 76.000 pies cuadrados.

Diseñadas como un centro integral de soluciones aeronáuticas, las LMUs ofrecerán servicios de almacenamiento, talleres de mantenimiento, herramientas, apoyo técnico y áreas de descanso de primer nivel para pilotos. Las instalaciones también contarán con aparcamientos cubiertos, oficinas y una amplia gama de servicios adaptados a las necesidades del sector. Actualmente, las obras están en curso y su finalización está prevista para el tercer trimestre de 2026.

Al comentar el anuncio, Mohammad Al Falasi, director ejecutivo adjunto del Mohammed bin Rashid Aerospace Hub, señaló: “Hemos ampliado nuestros servicios para responder a la fuerte demanda de la comunidad aeronáutica en materia de mantenimiento en línea. Este hito subraya nuestro compromiso de desarrollar una estrategia de producto sólida y de construir un ecosistema dinámico que satisfaga las aspiraciones de nuestros valiosos clientes. Continuaremos trabajando sin descanso para reforzar la posición de Dubái como líder mundial en aviación”.

El MBRAH ofrece conectividad de alto nivel a actores globales de la industria aeroespacial y funciona como zona franca para aerolíneas internacionales, empresas de aviación privada, compañías de mantenimiento, reparación y revisión (MRO), así como industrias asociadas. Ubicado y desarrollado en Dubai South, el centro alberga también instalaciones de mantenimiento, formación y educación, y busca fortalecer las industrias de ingeniería para impulsar la visión del emirato de consolidarse como un referente mundial en aviación.