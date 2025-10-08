El presidente de Emiratos Árabes Unidos llega a Kuwait en visita fraternal y es recibido por el emir kuwaití

KUWAIT, 8 de octubre de 2025 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, llegó al Estado de Kuwait en una visita fraternal.
A su llegada al Aeropuerto del Emir, Al Nahyan fue recibido por el jeque Meshal Al Ahmad Al Jaber Al Sabah, emir del Estado de Kuwait.
También acudieron a darle la bienvenida el jeque Sabah Al Khaled Al Hamad Al Sabah, príncipe heredero de Kuwait, y el jeque Ahmad Abdullah Al Ahmad Al Sabah, primer ministro kuwaití, junto con varios jeques, ministros y altos funcionarios.
Acompañaron el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan en la visita, el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, viceprimer ministro y presidente de la Corte Presidencial; el teniente general jeque Saif bin Zayed Al Nahyan, viceprimer ministro y ministro del Interior; el jeque Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente adjunto de la Corte Presidencial para Asuntos de Desarrollo y Mártires de la Patria; el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente adjunto de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Zayed bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; y el jeque Mohamed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, asesor del presidente de Emiratos Árabes Unidos, además de varios ministros y altos cargos.