Cleveland Clinic Abu Dabi presenta el primer vertipuerto hospitalario de Emiratos Árabes Unidos

ABU DABI, 8 de octubre de 2025 (WAM) — El Cleveland Clinic Abu Dabi, en colaboración con la empresa estadounidense Archer Aviation Inc., ha anunciado sus planes para construir el primer vertipuerto hospitalario de Emiratos Árabes Unidos, que permitirá el acceso directo de aeronaves eVTOL (despegue y aterrizaje vertical eléctricos) a una de las instalaciones médicas más prestigiosas de la región.

El objetivo es reducir drásticamente los tiempos de desplazamiento, permitiendo que los pasajeros viajen desde el Cleveland Clinic Abu Dabi hasta ubicaciones cercanas en cuestión de minutos, en comparación con el transporte terrestre tradicional.

Las dos compañías están explorando usos tanto para pasajeros no urgentes como para el transporte de órganos en situaciones críticas. Estas operaciones utilizarían Midnight, la aeronave eléctrica de Archer diseñada para transportar hasta cuatro pasajeros, con menor nivel de ruido y emisiones que un helicóptero convencional, y equipada con una cabina para pasajeros adaptable a ambos tipos de servicios.

Esta colaboración representa otro paso adelante en los planes de Archer para lanzar operaciones comerciales en Abu Dabi. La empresa apoyará al Cleveland Clinic Abu Dabi en la modernización de su helipuerto actual, de modo que pueda acoger tanto helicópteros tradicionales como aeronaves eVTOL.

“Esta asociación demuestra el alcance de la visión de red de Archer: conectar no solo lugares, sino pilares de la vida en Abu Dabi”, afirmó Bryan Bernhard, director de Crecimiento e Infraestructura de Archer. “Tras la aprobación de nuestro primer vertipuerto híbrido en la Terminal de Cruceros de Abu Dabi a comienzos de este año, esta nueva ubicación evidencia cómo Archer y la Autoridad General de Aviación Civil (GCAA) trabajan conjuntamente para crear un ecosistema urbano de movilidad aérea avanzada”.

El Cleveland Clinic Abu Dabi es reconocido internacionalmente por su atención médica de primer nivel y constituye un referente regional en turismo sanitario. Con este nuevo vertipuerto, se espera que pacientes y visitantes tengan un acceso más rápido y cómodo al hospital.

“Nos entusiasma colaborar con Archer para mejorar el acceso a la atención centrada en el paciente que ofrece Cleveland Clinic Abu Dabi”, declaró el doctor Georges-Pascal Haber, director ejecutivo del centro médico. “Este nuevo modo de transporte libre de emisiones se alinea con nuestro compromiso con la sostenibilidad, amplía las opciones para los pacientes que viajan hasta nuestro hospital y proporciona a nuestro exitoso programa de trasplantes una logística más ágil”.

La red de lanzamiento de Archer en Emiratos Árabes Unidos continúa aprovechando el marco normativo de la GCAA para vertipuertos híbridos, que permite la operación simultánea de helicópteros convencionales y aeronaves eVTOL en una misma infraestructura. Archer planea seguir colaborando con instituciones líderes de la capital para transformar los helipuertos existentes en vertipuertos certificados, en consonancia con la visión estratégica de Abu Dabi de impulsar la movilidad aérea avanzada.